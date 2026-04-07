Estos son los cinco tipos de delitos que más se cometieron en Ecuador en 2025

La Fiscalía dio a conocer cuáles son los delitos que más se cometen en Ecuador.

El fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, realizó una rendición de cuentas de la gestión de la Fiscalía en 2025, este martes 7 de abril de 2026.

En 2025 se registraron 341 784 noticias del delito, de las cuales el 8,5% fueron delitos flagrantes, es decir que los responsables fueron descubiertos en momento en el que perpetraban el ilícito y el 91,5% fueron no flagrantes.

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Entre los de mayor incidencia se encuentran los delitos de robo, estafa, violencia psicológica, intimidación y extorsión. Este es el número de denuncias por cada uno de estos ilícitos:

Robo: 85 619

Estafa: 25 517

Violencia psicológica contra la mujer o miembros de la familia: 23 029

Intimidación: 22 469

Extorsión: 16 129

Lesiones causadas por siniestros de tránsito: 15 529

Hurto: 14 420

Daños materiales: 12 298

Tráfico de drogas: 9 464

Asesinato: 9 301

Otros hechos penales: 8 116

Total: 341 784

Déficit de fiscales

La Fiscalía General del Estado cuenta con 870 agentes fiscales. Es decir, Ecuador registra 4,87 fiscales por cada 100 000 habitantes, única cifra inferior al estándar regional, que señala un mínimo de 8.

Para alcanzar ese umbral se requieren al menos 631 fiscales adicionales con sus equipos técnicos, indicó la Fiscalía General, a través de sus redes sociales.

"Requerimos al menos 631 agentes fiscales adicionales, con sus equipos, para cumplir el estándar internacional; sin embargo, seguimos sirviendo a la ciudadanía con el objetivo de alcanzar justicia", aseguró Alarcón.