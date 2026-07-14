Ecuador declara como política pública su nueva estrategia de seguridad para los próximos cuatro años

El Gobierno Nacional oficializó el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 como una política pública de aplicación en todo el país.

La medida fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo 448, firmado por el presidente Daniel Noboa el 14 de julio de 2026, en medio del conflicto armado interno y del estado de excepción vigente en varias provincias.

La decisión se basa en el plan aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) el pasado 9 de marzo de 2026. Con esta declaratoria, el Ejecutivo establece los lineamientos que orientarán las acciones de seguridad durante los próximos años.

Plan de Seguridad tendrá aplicación nacional

El decreto dispone que la implementación del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 estará a cargo de varias instituciones del Estado, entre ellas los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, además del Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

El documento señala que estas entidades deberán coordinar la ejecución de las acciones contempladas en el plan, con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad.

La declaratoria se produce mientras permanece vigente el estado de excepción decretado por el Gobierno en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, en el contexto del conflicto armado interno.

Objetivo: pasar del conflicto a la normalidad

De acuerdo con el decreto presidencial, el plan busca avanzar desde un escenario de alta conflictividad hacia uno de mayor estabilidad, que permita el desarrollo de las actividades sociales y productivas en condiciones de seguridad.

El documento también incorpora la cooperación internacional como uno de los ejes de la estrategia.

Según el Gobierno, este mecanismo permitirá fortalecer las capacidades nacionales mediante alianzas bilaterales y multilaterales en temas relacionados con seguridad, defensa y combate al crimen organizado transnacional.

El Plan Nacional de Seguridad Integral contiene las directrices que orientarán la actuación de las instituciones responsables durante el período 2025-2029, con alcance en todo el territorio nacional.

La declaratoria convierte este instrumento en una política pública de aplicación nacional y establece el marco para la coordinación de las entidades encargadas de su ejecución.