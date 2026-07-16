Militar fue detenido intentando ingresar celulares ocultos en panes a la Penitenciaría del Litoral

Atrapan a un militar ingresando celulares a la Penitenciaría del Litoral

Un militar en servicio activo fue detenido cuando intentaba ingresar cuatro teléfonos celulares ocultos entre panes al Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 1, conocido como la Penitenciaría del Litoral.

El hallazgo se produjo durante un control de rutina realizado por personal de las Fuerzas Armadas.

El hecho ocurrió mientras los uniformados realizaban las inspecciones habituales a todas las personas que ingresan al centro penitenciario, incluidos militares y visitantes.

Durante la revisión, los agentes encontraron una funda que aparentemente contenía pan. Al inspeccionarla, descubrieron que entre los alimentos estaban escondidos cuatro teléfonos celulares.

Militar detenido con celulares ocultos en una funda de pan

Tras el hallazgo, el militar fue detenido en el lugar y puesto a órdenes de las autoridades para el inicio de las investigaciones. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Flagrancia del distrito Pascuales, en Guayaquil, junto con los teléfonos celulares que intentaba ingresar al centro carcelario.

Las autoridades buscan establecer cuál era el destino de los dispositivos, si el uniformado actuó por cuenta propia o si formaba parte de una estructura dedicada al ingreso de objetos prohibidos a la cárcel. También se investigará si existen antecedentes de hechos similares relacionados con el detenido.

Investigan posible vínculo con redes delictivas

Los teléfonos celulares también serán sometidos a pericias para determinar si contienen información que permita identificar posibles vínculos con organizaciones criminales o actividades ilícitas.

Las investigaciones apuntan a establecer si los equipos iban a ser utilizados para mantener comunicaciones desde el interior del centro penitenciario.

Las Fuerzas Armadas mantienen controles permanentes dentro y en los alrededores de la Penitenciaría del Litoral para evitar el ingreso de objetos prohibidos.

Uno de los principales objetivos es impedir que personas privadas de libertad continúen coordinando actividades delictivas desde el interior del recinto.

El pasado 7 de julio, durante otro operativo militar en la Penitenciaría del Litoral, se decomisó una importante cantidad de teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.

En esa ocasión, las autoridades señalaron que estos dispositivos suelen ser utilizados para cometer delitos como extorsiones y mantener contacto con redes criminales fuera de prisión.