Cpccs informa 17 inscritos para el concurso de Fiscal General hasta este lunes 2 de marzo

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) informó que hasta este lunes 2 de marzo se han inscrito 17 personas en el concurso de designación de la autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Este es el segundo corte oficial que realiza el Cpccs y detalla cómo se ha distibuido el registro de postulaciones hasta el momento.

Con corte 13:52 de este 2 de marzo se han activado un total de 73 formularios de postulación.

Se han inscrito 17 personas:

14 hombres

3 mujeres

La distrubución por étnias es:

12 mestizos

5 montubios

El registro por provincias es:

El Oro 2

Guayas 1

Los Ríos 2

Pichincha 11

Santo Domingo de Los Tsáchilas 1

El Cppcs recordó que el plazo y recepción de inscripciones vence el martes 3 de marzo a las 24:00. Una vez culminado este proceso se consolidarán los registros obtenidos a nivel nacional como en el exterior y se informará el número de postulantes inscritos.