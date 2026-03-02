Cpccs informa 17 inscritos para el concurso de Fiscal General hasta este lunes 2 de marzo
Con corte 13:52 de este 2 de marzo se han activado kun total de 73 formularios de postulación.
Cpccs informa número de inscritos para concurso de Fiscal General
Cpccs
Compartir
Actualizada:
02 mar 2026 - 15:36
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) informó que hasta este lunes 2 de marzo se han inscrito 17 personas en el concurso de designación de la autoridad de la Fiscalía General del Estado.
Este es el segundo corte oficial que realiza el Cpccs y detalla cómo se ha distibuido el registro de postulaciones hasta el momento.
Con corte 13:52 de este 2 de marzo se han activado un total de 73 formularios de postulación.
Se han inscrito 17 personas:
- 14 hombres
- 3 mujeres
La distrubución por étnias es:
- 12 mestizos
- 5 montubios
El registro por provincias es:
- El Oro 2
- Guayas 1
- Los Ríos 2
- Pichincha 11
- Santo Domingo de Los Tsáchilas 1
El Cppcs recordó que el plazo y recepción de inscripciones vence el martes 3 de marzo a las 24:00. Una vez culminado este proceso se consolidarán los registros obtenidos a nivel nacional como en el exterior y se informará el número de postulantes inscritos.
Compartir