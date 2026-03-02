Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Política

Cpccs informa 17 inscritos para el concurso de Fiscal General hasta este lunes 2 de marzo

Con corte 13:52 de este 2 de marzo se han activado kun total de 73 formularios de postulación.

Cpccs informa número de inscritos para concurso de Fiscal General

Cpccs

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

02 mar 2026 - 15:36

Unirse a Whatsapp

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) informó que hasta este lunes 2 de marzo se han inscrito 17 personas en el concurso de designación de la autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Este es el segundo corte oficial que realiza el Cpccs y detalla cómo se ha distibuido el registro de postulaciones hasta el momento.

Con corte 13:52 de este 2 de marzo se han activado un total de 73 formularios de postulación.

Se han inscrito 17 personas:

  • 14 hombres
  • 3 mujeres

La distrubución por étnias es: 

  • 12 mestizos
  • 5 montubios

El registro por provincias es:

  • El Oro 2 
  • Guayas 1 
  • Los Ríos 2 
  • Pichincha 11 
  • Santo Domingo de Los Tsáchilas 1

El Cppcs recordó que el plazo y recepción de inscripciones vence el martes 3 de marzo a las 24:00. Una vez culminado este proceso se consolidarán los registros obtenidos a nivel nacional como en el exterior y se informará el número de postulantes inscritos.

