¿Qué delito enfrenta el procesado por la muerte de los dos niños en Napo y cómo avanza el caso?

Tras tres allanamientos y el rastreo de cámaras de seguridad en Napo, las autoridades detuvieron a Jerson P., procesado por la desaparición involuntaria con resultado de muerte de dos niños.

Un juez dictó prisión preventiva contra Jerson P., señalado como presunto implicado en la desaparición y muerte de los hermanos Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarad , de 11 y 8 años, en la provincia de Napo.

La medida cautelar se resolvió tras la audiencia de formulación de cargos solicitada por la Fiscalía General del Estado, que inició una instrucción fiscal de 90 días para recabar más pruebas sobre el crimen.

¿Qué delito se le imputa y cuál es la pena?

La Fiscalía procesa a Jerson P. por su presunta participación en el delito de desaparición involuntaria con resultado de muerte.

Esta infracción está tipificada en el artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una sanción de 22 a 26 años de prisión cuando se produce el fallecimiento de la víctima.

Un juez dictó prisión preventiva contra Jerson P. e inició una instrucción fiscal de 90 días; el delito imputado se sanciona con penas de entre 22 y 26 años de cárcel.. Redes Sociales

¿Cómo se localizó al sospechoso y los cuerpos?

La investigación comenzó el 30 de octubre de 2026, cuando los dos menores salieron de su escuela en Tena y no regresaron a su vivienda, ubicada en el sector La Victoria.

Tras la denuncia de sus familiares, se activaron los protocolos de búsqueda y la Alerta Emilia.

Según detalló el Ministerio Público, la reconstrucción del caso siguió esta secuencia:

Rastreo en video: Cámaras de seguridad municipales captaron a los dos niños junto a un hombre que se movilizaba en una motocicleta.

Cámaras de seguridad municipales captaron a los dos niños junto a un hombre que se movilizaba en una motocicleta. Allanamientos: Con la identidad del sospechoso, las autoridades ejecutaron dos allanamientos iniciales donde hallaron la motocicleta y la vestimenta que aparecían en las grabaciones. En un tercer operativo se concretó su captura.

Hallazgo: Durante su versión, el detenido cayó en varias contradicciones, pero aportó pistas que permitieron a los investigadores —con apoyo de canes amaestrados— localizar los cuerpos de los dos hermanos enterrados en una finca.

¿Qué pruebas presentaron la Fiscalía?

Para sustentar el pedido de prisión preventiva ante el juez, la Fiscalía expuso varios elementos de convicción reunidos desde el inicio de las diligencias:

La denuncia inicial de desaparición y las versiones de los familiares de los menores .

inicial de y las de los familiares de los . La versión rendida por el hoy procesada tras su aprehensión.

El acta de levantamiento de los cadáveres y los respectivos informes de autopsia .

Los informes de inspección ocular técnica, el detalle de las evidencias incautadas en los inmuebles allanados y las versiones de los agentes aprehensores.

Ataque armado durante el velorio

Mientras avanzan las diligencias judiciales, se registró un ataque armado en los exteriores del centro donde son velados los hermanos Andi Alvarado en Napo.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, sujetos armados llegaron en un vehículo a disparar contra los presentes, pero unidades policiales de inteligencia que custodiaban el sector repelieron el ataque.