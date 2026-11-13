Suspenden 12 partidos al arquero Owono por infracción muy grave a Jesús de Miguel

Choque entre el aquero Jesús Owono y el jugador Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decretó este viernes 13 de noviembre la suspensión de doce partidos para Jesús Owono, arquero de FC Andorra.

La resolución fue emitida tras un análisis al choque protagonizado entre el guardameta y el futbolista Jesús de Miguel del CD Tenerife. Tras este impacto se confirmó el fallecimiento del jugador.

Resolución de la sanción Captura de pantalla

El organismo emitió un comunicado expresando su "profundo pesar" por el deceso del jugador y trasladó sus condolencias a sus familiares, compañeros y al club tinerfeño.

Para esta resolución, se basaron en el artículo 102 del Código Disciplinario para infracciones violentas en el juego con consecuencias lesivas graves, cuyo rango oscila entre cuatro y doce encuentros.

En el documento oficial señala que el arquero fue expulsado por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa", señalando además que el jugador afectado tuvo que ser asistido sobre el césped y evacuado en camilla.

Los hechos y las reacciones tras el accidente

El incidente se reportó el pasado 2 de noviembre durante el encuentro correspondiente a la duodécima jornada de la Segunda División española entre el Tenerife y el Andorra.

En una jugada, Jesús Owono abandonó su área para despejar un balón en la zona central del campo, con la pierna en alto impactó a Jesús de Miguel, quien tenía el balón y recibió un impacto en el pecho.

Jesús de Miguel quedó tendido en la cancha y recibió atención médica. Posterior fue trasladado a un hospital de Tenerife, donde falleció al día siguiente a causa de la gravedad del golpe.

El suceso conmocionó al fútbol español y del mundo, varios equipos homenajearon al futbolista.

El entrenador del Andorra, Carles Manso, comentó que el arquero Owono se encuentra profundamente afectado y que la entidad le ha otorgado espacio para decidir su retorno a la dinámica del grupo.

Por su parte, el guardameta manifestó en una carta pública estar atravesando "los días más difíciles" de su vida, asegurando que afrontará con respeto las consecuencias y que acompaña en el dolor a la familia de De Miguel.