Debate por la Alcaldía de Quito: así quedaron los dos grupos de candidatos 

La Delegación Provincial de Pichincha realizó este viernes 13 de noviembre del 2026 el sorteo de candidatos.

Los diez aspirantes a dirigir el Municipio de Quito ya tienen definidos sus grupos para el debate electoral del domingo 22 de noviembre de 2026. El actual alcalde, Pabel Muñoz, quien busca la reelección, compartirá el escenario con Harold Burbano, candidato del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

Ambos estarán en la primera de las dos franjas establecidas para el encuentro. En cambio, el exalcalde Jorge Yunda, que busca regresar al Palacio Municipal, participará en el segundo grupo.

La distribución se conoció este viernes 13 de noviembre del 2026, después de que la Delegación Provincial Electoral de Pichincha realizara el sorteo de ubicación y turnos de respuesta de los candidatos.

El debate se desarrollará una semana antes de las elecciones seccionales del 29 de noviembre, cuando los quiteños acudirán a las urnas para elegir a su próximo alcalde, entre otras autoridades.

¿Quiénes debatirán junto a Pabel Muñoz y Harold Burbano?

Cinco candidatos participarán en la primera franja del debate por la Alcaldía de Quito. Además de Muñoz y Burbano, estarán César Díaz, Carla Larrea y Wilson Merino.

Así quedó conformado el grupo:

Harold Burbano: Acción Democrática Nacional (ADN).

Acción Democrática Nacional (ADN). Pabel Muñoz: Alianza Ciudadana.

Alianza Ciudadana. César Díaz: Pueblo, Igualdad y Democracia (PID).

Pueblo, Igualdad y Democracia (PID). Carla Larrea: CREO.

CREO. Wilson Merino: Imparables.

Muñoz llega a este proceso electoral como alcalde en funciones y busca mantenerse al frente del Municipio por un nuevo periodo.

Burbano, por su parte, fue ministro del Trabajo durante el Gobierno de Daniel Noboa y participa como candidato de ADN.

Jorge Yunda compartirá el segundo grupo

El segundo bloque del debate tendrá entre sus participantes a Jorge Yunda, quien ya ocupó la Alcaldía de Quito entre 2019 y 2021.

El exalcalde compartirá el encuentro con los siguientes aspirantes:

Galo Almeida: Centro Democrático.

Centro Democrático. Linda Romero: Partido Social Cristiano (PSC).

Partido Social Cristiano (PSC). Bernardo Jijón: Partido Sociedad Patriótica.

Partido Sociedad Patriótica. Paúl Desamblanc: Futuro.

Futuro. Jorge Yunda: Avanza.

Los cinco candidatos tendrán que presentar sus propuestas sobre la administración de la ciudad y responder las preguntas establecidas dentro del formato del debate.

Seguridad, servicios públicos y economía: los temas del debate

Los aspirantes a la Alcaldía deberán abordar asuntos relacionados con las responsabilidades de los gobiernos municipales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) definió cuatro ejes temáticos para los debates de alcaldes y prefectos en Ecuador:

Desarrollo territorial, servicios públicos y gestión de riesgos.

Seguridad ciudadana y convivencia.

Integridad y buen uso de los recursos públicos.

Desarrollo económico local y oportunidades.

El formato contempla intervenciones para responder preguntas del moderador y espacios de interpelación entre los candidatos. Esto permitirá que los participantes no solo expongan sus propuestas, sino que también formulen cuestionamientos a sus contendientes.

Pichincha tendrá otro debate dos días antes

Los candidatos a la Prefectura de Pichincha también fueron distribuidos en dos grupos mediante el sorteo de este viernes.

Su debate se realizará el 20 de noviembre de 2026, dos días antes del encuentro de los aspirantes a la Alcaldía de Quito.

En la primera franja estarán Alonso Moreno, Carla Cevallos, Mishel Calvache, Giovanna Ubidia y Alexandro Tonello.

En el segundo grupo participarán Gema Ormaza, Juan Zapata, Guillermo Churuchumbi, Wilmer Morales y Jorge Pinto.

Los dos debates forman parte de los encuentros electorales obligatorios que se desarrollarán en 21 provincias y 24 cantones del país.