Docente irá a juicio por pedir dinero para obtener cargos en un colegio de Quito

Un docente ofertaba puestos en un colegio de Quito por altas sumas económicas

Carlos B., quien se desempeñaba como docente, irá a juicio por pedir dinero para obtener puestos en una unidad educativa de Quito. El hombre recibió depósitos de hasta 10 000 dólares.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el hombre será procesado como autor directo de concusión. Este delito lo habría cometido en julio del 2021 en Quito cuando era profesor del plantel.

De acuerdo a la investigación, Carlos B. exigió pagos económicos a varias personas a cambio de supuestos nombramientos definitivos como docentes o personal administrativo.

Tenía un chat con perjudicados

Por estos actos ilegales habría recibido depósitos por alrededor de 10 000 dólares a su cuenta bancaria. Según las autoridades pidió el pago de 2 000 dólares para acceder al cargo de profesor y 1 500 dólares para un puesto administrativo.

Los perjudicados también realizaron transferencias y depósitos a la cuenta de otra persona procesada en el caso y a quien se le dictó auto de sobreseimiento.

El docente habría creado un grupo de mensajería instantánea para dar instrucciones del envío de documentos y pagos. También, través de este chat, aseguró que los nombramientos se concretarían en noviembre de 2021 y solicitó el envío de hojas de vida a su correo institucional, según Fiscalía.

Durante la audiencia, realizada el 1 de septiembre del 2025, el juez acogió el pedido de Fiscalía y ratificó las medidas cautelares para el acusado: presentaciones periódicas y prohibición de enajenar bienes.

El delito de concusión se encuentra estipulado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con tres a cinco años de cárcel.