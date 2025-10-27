Docente fue procesado como sospechoso de abuso sexual contra dos adolescentes

Un docente fue acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad en Guayaquil.

La Fiscalía General del Estado (FGE) procesó a un docente en Guayaquil como sospechoso de abusar sexualmente de dos adolescentes, una de 13 y otra de 14 años.

La audiencia de formulación de cargos ocurrió el pasado sábado 25 de octubre, en Guayaquil. Pese al pedido de FGE de que se dicte prisión preventiva contra el sospechoso, Leonardo Efraín C., un juez le otorgó medidas alternativas.

Entre las medidas dictadas se incluye la prohibición de acercarse al centro educativo donde estudian las víctimas.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, el Equipo de Género de la Dirección de Derechos Humanos de la institución acompaña el desarrollo del proceso, brindando seguimiento y apoyo a las víctimas y sus familias.