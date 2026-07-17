Docente es sentenciado a 22 años de prisión por violación a una estudiante

Un profesor fue condenado a 22 años de prisión por el delito de violación.

Un Tribunal de Garantías Penales sentenció a 22 años de cárcel a un docente por el delito de violación cometido contra una estudiante.

Durante el juicio, Fiscalía dijo que el procesado, quien se desempeñaba como profesor de Estudios Sociales, habría condicionado el mejoramiento del rendimiento académico de la víctima a cambio de favores sexuales.

La investigación determinó que los hechos iniciaron cuando la adolescente tenía 12 años y cursaba sus estudios en una unidad educativa de Cañar.

"Aprovechándose de su posición como docente y de la personalidad tímida y reservada de la víctima, el procesado inició un acercamiento con el objetivo de manipularla", indicó la Fiscalía.

Según el Ministerio Público, el docente le asignaba "deliberadamente" bajas calificaciones y ejercía presión sobre la estudiante "para someterla a sus exigencias. "Esta situación derivó en actos de hostigamiento y tocamientos de carácter sexual en contra de su voluntad".

Posteriormente, a finales de 2022, cuando la víctima tenía 17 años, el procesado cometió el delito de violación en un establecimiento hotelero del cantón Cañar, según Fiscalía.

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Para sustentar su acusación, Fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales, entre ellas el testimonio anticipado de la víctima; la pericia médico-legal; la valoración psicológica forense, la inspección del lugar de los hechos, entre otras evidencias.

Además de la pena privativa de libertad, el docente fue condenado al pago de una multa equivalente a 600 salarios básicos unificados (SBU) y una reparación integral a favor de la víctima de 10 SBU.