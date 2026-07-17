Messi, a un paso de la eternidad: el juego del 10 que cambió para siempre a la Argentina

Lionel Messi después de la victoria a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Hay futbolistas que ganan partidos. Otros levantan trofeos. Y luego está Lionel Messi, un jugador que consiguió algo mucho más difícil: cambiar la historia de un país futbolero que durante décadas esperó volver a tocar el cielo.

Este domingo, cuando Argentina salte al campo para disputar la final del Mundial 2026 frente a España, el capitán albiceleste escribirá otro capítulo de una carrera irrepetible. Será su tercera final mundialista, después de Brasil 2014 y Catar 2022, una marca reservada para muy pocos elegidos. Pero esta vez la emoción tiene un ingrediente especial: todo apunta a que podría ser su último partido en una Copa del Mundo.

Messi ya no necesita demostrar nada. Su legado está asegurado. Sin embargo, el fútbol, caprichoso como siempre, le ofrece una nueva oportunidad en el torneo más importante con otra imagen destinada a la eternidad. Una historia de más de dos décadas con la Albiceleste

Desde su debut con la selección absoluta en 2005, Lionel Messi construyó una carrera que rompió prácticamente todos los registros del fútbol argentino.

Lionel Messi, en sus primeros partidos con la camiseta de la selección de Argentina. AFP

Hasta la antesala de la final del Mundial 2026, el rosarino acumula:

Estadísticas de Messi con Argentina Estadística Total Partidos 205 Goles 124 Asistencias 74 Datos actualizados hasta la semifinal del Mundial 2026, previo a la final entre Argentina y España.

Con datos previos a la final del Mundial 2026, Messi suma 74 asistencias oficiales con la selección absoluta de Argentina. Este total incluye las dos asistencias frente a Inglaterra en la semifinal, con las que además elevó a 12 su récord histórico de asistencias en Copas del Mundo.

Todos los títulos con Argentina

Durante muchos años se dijo que a Messi solo le faltaba ganar con su selección. Hoy esa frase pertenece al pasado.

El capitán argentino conquistó:

🏆 Mundial de Catar 2022

🏆 Dos Copas Américas: 2021 y 2024

🏆 Finalissima 2022

🏆 Mundial Sub-20 (2005)

🏆 Medalla de Oro Olímpica (Pekín 2008 - Sub-23)

Y este domingo buscará levantar su segundo Mundial consecutivo, algo que Argentina no consigue y que ninguna selección logra desde Brasil (1958 y 1962).

Lionel Messi posa con sus premios de Balón de Oro. AFP

Premios individuales

🥇 8 Balones de Oro , récord histórico.

, récord histórico. 🥇 2 Balones de Oro del Mundial (2014 y 2022), único futbolista en conseguirlo dos veces.

(2014 y 2022), único futbolista en conseguirlo dos veces. 🏅 Múltiples premios The Best FIFA, MVP de torneos y máximos goleadores a lo largo de su carrera.

Los récords que parecen imposibles de igualar

La carrera internacional de Messi está llena de cifras históricas.

Entre sus principales marcas destacan:

Máximo goleador histórico de la selección argentina: 120 goles en 198 partidos.

Futbolista con más partidos en la historia de Argentina: 198 encuentros

Jugador con más partidos en la historia de las Copas del Mundo: 31 partidos.

Máximo goleador de la historia de los Mundiales: 21 goles, récord absoluto del torneo.

Primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Único futbolista con asistencias en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Único jugador en disputar tres finales mundialistas con Argentina: Brasil 2014, Catar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Leonel Messi, capitan de Argentina, se convirtió en el máximo goleador en un Mundial. Reuters.

Del dolor de 2016 al renacimiento

Quizá el momento más duro de su historia con la selección llegó el 26 de junio de 2016.

Tras perder la final de la Copa América Centenario frente a Chile y fallar un penal en la tanda decisiva, un Messi devastado anunció entre lágrimas su renuncia a la selección argentina.

Aquella imagen recorrió el mundo. El mejor jugador del planeta sentía que nunca podría darle un gran título a su país. Pero el destino tenía preparado otro desenlace.

Pocos meses después regresó, asumió nuevamente la responsabilidad de conducir al equipo y transformó aquella frustración en combustible.

Con Lionel Scaloni comenzó una nueva era: llegaron la Copa América 2021, la Finalissima, el histórico Mundial de Catar 2022 y una segunda Copa América en 2024.

Hoy, diez años después de aquella noche en Nueva Jersey, Messi vuelve a estar en una final del mundo, convertido no solo en el capitán de Argentina, sino en el símbolo de la perseverancia y la resiliencia. Mucho más que estadísticas

Los números ayudan a dimensionar su carrera, pero nunca alcanzarán para explicar lo que representa Lionel Messi.

Es el niño que debutó en Alemania 2006 con apenas 18 años.

Es el capitán que lloró desconsolado tras perder la final de Brasil 2014.

Es el futbolista que cargó durante años con críticas injustas.

Es el hombre que transformó los silbidos en ovaciones.

Y es, sobre todo, el líder que enseñó que las derrotas también forman parte del camino hacia la gloria.

Una última página para la leyenda

El domingo, el resultado definirá si Argentina levanta otra Copa del Mundo. Pero pase lo que pase, Lionel Messi ya ganó algo que trasciende cualquier trofeo.

Convirtió una generación de frustraciones en una era dorada. Inspiró a millones de niños. Y escribió la página más brillante en la historia de la Selección Argentina.

Si realmente este es su último Mundial, no será una despedida. Será el cierre de una obra maestra. Porque hay jugadores que pasan por el fútbol... y hay otros que cambian el fútbol para siempre. Lionel Messi pertenece, sin discusión, al segundo grupo.

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Aunque Messi ha hablado en múltiples ocasiones de que este sería su última Copa del Mundo con la Albiceleste, se habla de que la FIFA lo estaría considerando para el Mundial 2030, por celebrarse el Centenario. No obstante, esto es un dato que solo el jugador y el máximo organismo de fútbol lo confirmarían.