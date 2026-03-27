Dos policías son procesados por asesinato de conductor en Quito

Videos difundidos en redes sociales muestran a un policía disparando a un joven conductor.

Dos policías serán procesados por el presunto asesinato de un hombre en Quito. La Fiscalía informó este jueves 27 de marzo de 2026 que a los agentes se les reformuló cargos.

De inicio, los policías Joel Stivens N. y Kevin Alexander Ch. eran señalados por el homicidio de un conductor en Cotocollao, en el norte de Quito, el 30 de agosto de 2025.

La investigación apunta a que se trató de un asesinato y la instrucción fiscal se extendió por 30 días más luego de la reformulación.

La víctima chocó contra un vehículo en el que viajaban policías en servicio activo. Luego uno de los uniformados utilizó su arma de dotación para disparar al conductor, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.

El hecho quedó registrado en videos que fueron difundidos en redes sociales y muestran al joven conductor herido. Él murió horas más tarde en un centro de salud.

Kevin Alexander Ch. sería el autor del asesinato, mientras que su compañero, Joel Stivens N., aparece como presunto cómplice, según el Ministerio Público.