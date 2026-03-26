'El toque de queda no se va a extender', anunció el ministro Reimberg

John Reimberg anunció que el toque de queda no se extenderá.

"El toque de queda no se va a extender". Ese fue el anuncio que hizo el ministro del Interior, John Reimberg, este jueves 26 de marzo de 2026.

Reimberg habló en televisión nacional y adelantó que el Gobierno decidió no extender la medida de toque de queda nocturno. Sin embargo, insistió en que aun así las fuerzas del orden mantienen su capacidad operativa en zonas de riesgo.

Según el Ministro, el Gobierno cuenta con las herramientas "necesarias para operar en distintas partes del país". Y añadió que si fuera necesario aplicar un nuevo toque de queda "sé que vamos a contar con eso".

"No solamente se requiere un toque de queda para los trabajos que realizamos, estos ataques van a continuar, porque el debilitamiento de la economía criminal es fundamental", añadió Reimberg.

Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas permanecen con un toque de queda nocturno de 23:00 a 05:00 del 15 al 31 de marzo de 2026.

A lo largo de esta medida se han registrado a más de 1 100 personas por inclumplir la medida restricitiva. Cerca de mil han sido detenidas.