'Envidiosa': la serie argentina de Netflix que convirtió la crisis de los 40 en un fenómeno regional

La serie argentina Envidiosa se consolidó como uno de los mayores éxitos recientes de Netflix en América Latina, impulsada por el carisma de Griselda Siciliani y una historia que conectó con miles de espectadores por su retrato honesto y caótico de la adultez.

Estrenada en 2024, la producción siguió a Vicky, una mujer de 40 años que comienza a cuestionar su vida mientras observa cómo sus amigas se casan, forman familias y aparentan tener todo resuelto. La serie mezcla comedia, drama y situaciones incómodamente reales sobre vínculos, frustraciones y presión social.

Un éxito inesperado en Netflix

Tras su estreno, “Envidiosa” ingresó rápidamente al Top 10 de series más vistas de Netflix en varios países de Latinoamérica, incluida Argentina, Uruguay, Chile y Ecuador.

Medios especializados destacaron que la producción logró viralizarse especialmente en redes sociales gracias a escenas convertidas en memes y debates sobre relaciones, ansiedad y expectativas sociales.

La crítica también resaltó el tono ácido y contemporáneo de la serie, comparándola con producciones internacionales centradas en crisis personales y emocionales de adultos urbanos.

En Ecuador, “Envidiosa” también logró gran repercusión en redes sociales, especialmente en TikTok y X, donde usuarios compartieron escenas, frases y debates sobre relaciones, soltería y presión social.

La serie se mantuvo varios días entre los contenidos más vistos de Netflix en el país y conectó principalmente con audiencias jóvenes y adultas que se identificaron con el humor ácido y las crisis emocionales del personaje de Vicky.

El personaje de Vicky conectó con miles

Gran parte del impacto de la serie recayó en la interpretación de Griselda Siciliani, quien dio vida a un personaje imperfecto, impulsivo y emocionalmente vulnerable.

La actriz señaló en entrevistas que el proyecto buscó mostrar emociones que muchas veces las personas esconden, como la comparación constante con los demás o el miedo a quedarse atrás.

La audiencia destacó precisamente eso: una protagonista lejos de los estereotipos tradicionales de éxito o estabilidad.