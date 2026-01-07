Exalcaldes de Durán, Alexandra Arce y Dalton Narváez, fueron sentenciados por peculado

Dalton Narváez y Alexandra Arce fueron alcaldes de Durán y ahora deberán cumplir con 13 años de cárcel.

Los exalcaldes de Durán, Alexandra Arce y Dalton Narváez, fueron sentenciados a 13 años de cárcel por el delito de peculado. Así lo informó la Fiscalía General del Estado el martes 6 de enero de 2026.

Otros 10 procesados en este caso, nueve funcionarios municipales y un contratista, también recibieron la misma condena.

Además de la condena en prisión, los exalcaldes fueron inhabilitados para ejercer cargo público de por vida, informó el Ministerio Público.

El caso responde a un proceso de conducción de agua potable desde El Chobo hacia Durán, contratado en 2014 por 21,5 millones de dólares y que terminó costando 39,9 millones de dólares sin que entrara en funcionamiento nunca.

De ese monto, Eseico S.A. habría recibido más de 31 millones de dólares por trabajos que, de acuerdo con la Fiscalía, nunca se concretaron.

Cargos contra Arce y Narváez

El Ministerio Público señaló a Arce por haber firmado el contrato inicial en 2014 y otros adicionales en 2017 a pesar de las irregularidades.

En el expediente se recoge que la exalcaldesa ignoró las recomendaciones y no declaró la terminación anticipada del contrato pese a que la obra estaba inconclusa.

Mientras que a Narváez se lo señala por tampoco haber frenado las anomalías, pues asumió el cargo en 2019 y no paralizó el proyecto hasta 2021.

La Fiscalía también lo señala por haber permitido que préstamos inicialmente no reembolsables se convirtieran en reembolsables, generando un mayor perjuicio al Municipio.

El Banco de Desarrollo del Ecuador exige al cabildo de Durán la devolución de 23,2 millones de dólares, tras la terminación unilateral de los convenios de financiamiento. En total, la Fiscalía estima que el proyecto ocasionó un perjuicio de 40 millones de dólares al Estado.