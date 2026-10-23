Ganancias y subidas de precio: las farmacéuticas hacen caja en plena escasez de hormonas

“Estamos aquí por la salud de la mujer”. “Nuestra misión: la salud y el bienestar de la mujer”. “Investigamos e innovamos con un objetivo prioritario: la salud integral de la mujer”.

Las webs de los laboratorios que fabrican los tratamientos hormonales para la menopausia y para el tratamiento de las mujeres trans se parecen mucho entre sí. Las estanterías de las farmacias españolas, también.

Desde marzo falta el spray de estradiol Lenzetto. Después, empezaron a escasear varios parches, dos comprimidos han desaparecido del mercado y, ahora, el único tratamiento transdérmico no en parches disponible, el gel Oestraclin, está sufriendo también problemas de escasez en lugares como Barcelona o Madrid, según han trasladado varias mujeres a este periódico.

Esa aplicación transdérmica es la vía de aplicación preferida por los ginecólogos, ya que evita algunos de los problemas conocidos de las píldoras.

Las compañías coinciden en la explicación: la demanda de terapia hormonal crece más deprisa de lo que pueden fabricar.

Según la Dirección General de Farmacia, el consumo de Lenzetto en España pasó de 13 000 envases en 2018 a 123 000 en 2024, casi diez veces más, y el fabricante Sandoz asegura que la demanda mundial de sus parches hormonales se ha triplicado en dos o tres años.

Pero las cuentas de las farmacéuticas muestran también la otra cara de esa escasez. Las ventas de estos tratamientos crecen a doble dígito, y al menos una compañía ha conseguido en otro país subidas de precio de hasta el 70%.

Así que, cuando no hay unidades para todos, las reciben primero los mercados que pagan más.

Un 66,7% más en ventas

El caso más claro es el de Lenzetto, el spray de la farmacéutica húngara Gedeon Richter con el que empezó la crisis. Según el informe anual de la compañía, Lenzetto facturó 49,9 millones de euros en 2025, un 66,7% más que el año anterior.

Todo el crecimiento de su negocio de menopausia procede del spray: según los cálculos de este periódico a partir de sus cuentas, el resto de sus tratamientos para esta etapa facturó prácticamente lo mismo que en 2024.

España es el sexto mercado de Gedeon Richter en el mundo, con 75,2 millones de euros de facturación en 2025, y su primer mercado de salud de la mujer en Europa occidental, empatado con Alemania. Aquí su precio era de los más bajos de Europa.

En abril, con el medicamento ya en falta, Sanidad aceptó subirlo: lo que cobra el laboratorio pasó de 4,51 a 5,46 euros, y el precio en farmacia, de 7,04 a 12,49 euros, un 77% más. Las unidades, sin embargo, siguieron y siguen sin llegar.

Mientras el spray faltaba en España, una mujer ha contado a EL PAÍS cómo compró recientemente seis cajas de Lenzetto en Portugal a 25,56 euros la unidad sin ningún problema, y otras mujeres han enviado mensajes a este diario sobre compras en otros lugares como Países Bajos, Grecia o Rumanía.

La compañía, mientras tanto, sigue abriendo mercados. Lanzó el spray en Suiza a principios de 2025, y el 27 de mayo de 2026, con Lenzetto en falta en España desde hacía más de dos meses, firmó su llegada a Australia.

En agosto aseguraba a sus inversores que el mercado de la menopausia seguía “superando las expectativas” y que la fortaleza de sus productos principales, Lenzetto incluido, “se mantiene intacta”.

En España, el laboratorio ha dado explicaciones distintas a cada interlocutor. A este periódico le atribuyó la falta a un aumento “excepcional” de la demanda, y no reconoció problemas fuera del país.

A la Dirección General de Farmacia le planteó que podían estar relacionados con la exportación paralela, es decir, con distribuidores que compran el medicamento donde es barato para venderlo donde es más caro.

La Agencia Española del Medicamento (AEMPS) habla de un fallo en el dispositivo de administración y critica abiertamente al fabricante: “La escasa colaboración de Gedeon Richter nos lleva a considerar poco fiable la posibilidad de recuperar la normalidad en un corto espacio de tiempo”.

El spray, según Sanidad, empezará a volver a finales de noviembre, pero la compañía ya le dijo a este diario en marzo que no prevé la normalización hasta 2027.

Esta semana, la AEMPS informó de que había tenido acceso “a un número limitado de unidades de Lenzetto” que distribuiría a “pacientes individualizados que justifiquen su necesidad e imposibilidad de utilizar otras terapias disponibles”.

La solicitud puede ser hecha por profesionales sanitarios a través de la aplicación de medicamentos en situaciones especiales de la agencia. Gedeon Richter, por su parte, ha declinado responder ahora a las preguntas de EL PAÍS.

“Un mercado prioritario”

El documento más revelador sobre cómo funciona este mercado está en Suecia. El 24 de abril de 2026, Sandoz, la compañía suiza que fabrica los parches Estradot, pidió a la agencia sueca de precios y reembolso (TLV) encarecer su parche entre un 60% y un 70%, según la dosis.

Según se puede leer en la resolución pública de la agencia, Sandoz alegaba que la demanda mundial de parches de estradiol superará la oferta en los próximos años, de modo que los precios “tienen importancia para la disponibilidad” en cada país.

Si no se aprobaba la subida, decía, la alternativa podía ser sacar el producto de la financiación pública. Con el nuevo precio, en cambio, Suecia sería “un mercado prioritario”.

La TLV aprobó la subida el 22 de junio. Admite que da a Sandoz una rentabilidad “mayor de la que normalmente acepta”, pero la autoriza por la situación “excepcional” y el riesgo de quedarse sin el medicamento.

En Suiza no hubo acuerdo: Sandoz retiró Estradot de la lista de medicamentos reembolsables alegando que, a los precios fijados, ya no era rentable, y ahora las pacientes lo pagan de su bolsillo.

El problema es mundial: en Nueva Zelanda, la agencia pública Pharmac advierte de que el fabricante no ha podido producir lo suficiente para una demanda creciente.

En España, según la AEMPS, Estradot dejará de comercializarse a petición de la empresa. Sandoz atribuye la falta a que la demanda mundial de su parche “se ha multiplicado por más de tres en los últimos dos o tres años”, y asegura que ha ampliado “significativamente” su capacidad de fabricación.

Preguntada si va a dejar de comercializarlo en España y si ha pedido aquí una subida como la sueca, se ha limitado a responder que la situación se debe a “un incremento muy significativo de la demanda global”.

La compañía cerró 2025 con unas ventas de 11 086 millones de dólares, un 7% más, y un beneficio neto de 914 millones, y propuso subir su dividendo un 33%.

El fondo de inversión y el competidor sin existencias

Theramex, que comercializa los parches Evopad y las cápsulas Bijuva, es propiedad desde 2022 de los fondos Carlyle y PAI Partners.

Según las cuentas de 2025 de su sociedad cabecera británica, depositadas en el registro mercantil de Reino Unido, facturó 254,4 millones de euros, un 17% más, con un margen bruto cercano al 81% y un beneficio de explotación de 94,4 millones.

La mayor parte se fue en pagar 81 millones de intereses por un préstamo de 1 421 millones de su propia matriz, la deuda con la que se financió la compra. La remuneración de sus consejeros pasó de 650.000 euros a 3,4 millones.

Theramex no tiene fábricas propias: depende de fabricantes subcontratados, y reconoce en sus cuentas que cualquier incidencia en esa cadena “puede provocar situaciones de falta de existencias”.

En su informe de gestión explica también que sus parches de estradiol ganaron cuota en Reino Unido en 2025 porque “un competidor estuvo parcialmente sin existencias durante todo el año”.

En España le ha pasado lo contrario: la falta de Lenzetto llevó a tantas pacientes a sus parches que Evopad 25 y Evopad 50 se han agotado. La compañía espera nuevas entregas a finales de octubre.

Bijuva falta por “incidencias de fabricación a nivel global”, según la empresa. La AEMPS es más precisa: su fabricación, envasado y comercialización estuvieron suspendidos durante meses.

Un nuevo lote llegará a las farmacias entre el 16 y el 20 de octubre, dice. Theramex asegura que reparte las unidades entre países, según “el número de pacientes que actualmente reciben cada tratamiento”, y que no prevé subir precios en España por la situación de suministro.

La alternativa que no quiso ser financiada

Entre las pocas opciones transdérmicas que siguen llegando a las farmacias está el gel Oestraclin, de Laboratorios SEID, que ha triplicado sus previsiones de venta y lo reparte por cupos mensuales.

Es la vía que los especialistas consideran más segura: una revisión publicada este mes en la revista Science recuerda que su riesgo de trombosis es entre dos y cuatro veces menor que el de los comprimidos.

Pero Oestraclin no está financiado: cuesta 15,84 euros el envase, que la paciente paga íntegramente. Según la AEMPS, Sanidad ofreció a los laboratorios de algunas alternativas entrar en la financiación pública, y estos “no estaban interesados”. SEID ha declinado responder a este periódico.

El director general de Farmacia, César Hernández, explicaba en mayo el fondo del problema: las hormonas “llevan mucho tiempo en el mercado y en general suelen ser medicamentos baratos”.

Dentro de la financiación, el precio lo fija Sanidad; fuera, lo fija el laboratorio. El Instituto de las Mujeres, que ha trasladado a Sanidad las quejas recibidas, lo resume así: “En un sistema de salud universal y público, la capacidad económica no puede determinar quién puede mantener un tratamiento prescrito y quién se ve obligada a interrumpirlo”.

“Motivos empresariales”

Los dos comprimidos desaparecidos lo han hecho por decisiones comerciales. Pfizer comunicó a la AEMPS a mediados de julio que dejaba de vender Duavive en España “por motivos empresariales”, después de que Organon, que lo distribuía, dejara de hacerlo el 1 de julio.

Bayer retira Climodien en todo el mundo “como parte de la evaluación periódica” de su cartera. Las dos justifican su decisión en que existen alternativas. Son las mismas que estos meses faltan en las farmacias.

No es la primera vez. En 2016, Meriestra desapareció de España cuando terminó el acuerdo comercial entre Novartis y Shire, y la AEMPS propuso como alternativas precisamente los parches Estradot y Evopad, que acabaron desbordados.

Nada de esto es ilegal, tampoco la exportación paralela, que la normativa europea permite. Ese es precisamente el problema que describen médicos y reguladores: cuando un medicamento escasea en toda Europa, el reparto lo decide el mercado.

La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia ha pedido a la AEMPS que valore restringir la distribución de estos tratamientos fuera de España, y la Agencia Europea del Medicamento estudia si la falta de Lenzetto es “de importancia crítica” a escala europea.

Una petición de las eurodiputadas socialistas acaba de pedir precisamente a la Comisión que intervenga en este desabastecimiento.

Las mujeres menopáusicas y trans siguen su peregrinaje por centros de salud y farmacias. Cada cambio de tratamiento exige una nueva cita médica, y si lo interrumpen, los síntomas vuelven en pocos días.

Gedeon Richter, mientras, escribe en su informe anual: “Nuestro objetivo es ofrecer a las mujeres la posibilidad de atravesar la menopausia sin que les perturbe ningún síntoma de la falta de estrógenos”.

Es el mismo informe en que se celebra que 2025 podría recordarse como “un momento decisivo” para la salud de la mujer como área “de alta visibilidad y alto prestigio”.

Contenido publicado el 16 de octubre de 2026 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA