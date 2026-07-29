Judicatura suspendió por tres meses a Ivonne Nuñez, jueza y exministra de Trabajo

El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió por tres meses a la exministra de Trabajo y jueza de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Ivonne Nuñez. La decisión se tomó la tarde de este miércoles 29 de julio de 2026.

La suspensión también incluye que la jueza no podrá cobrar su remuneración durante ese lapso, mientras dura el sumario administrativo en su contra.

La medida disciplinaria también incluye al juez Francisco Rafael Morales. Ambos son integrantes de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

La decisión se tomó tras una sentencia de la Corte Constitucional en la que se detemina que ambos magistrados resolvieron un conflicto contractual a través de una acción de protección, un recurso destinado exclusivamente a proteger derechos constitucionales.

Con ese fallo, los magistrados ordenaron de forma indebida el pago de recursos públicos por parte de la empresa estatal Correos del Ecuador, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y excediendo sus atribuciones constitucionales.