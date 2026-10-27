Socavón en el puente Tapaila obliga a cerrar la vía E15 y deja vehículos atrapados en la playa de Esmeraldas

Socavón en el puente Tapaila afecta la circulación en Rioverde

Un hundimiento en la calzada y una de las bases del puente sobre el estero Tapaila obligó a suspender el tránsito en la vía E15 norte, en Rioverde, Esmeraldas, este martes 27 de octubre de 2026.

El tránsito vehicular en el puente sobre el estero Tapaila, ubicado en la vía estatal E15 norte fue suspendido temporalmente este martes 27.

La medida se tomó luego de que se reportara un socavón que afecta una de las bases de la estructura y parte de la calzada.

En un video difundido por moradores de la zona se observa el hundimiento en el puente y a un grupo de estudiantes que no podía continuar su recorrido.

Algunos habitantes intentaron pasar por uno de los costados de la estructura, mientras agentes policiales impedían el paso de vehículos por el lugar.

El cierre provocó filas de automotores antes de llegar a la localidad de Rocafuerte.

Los conductores tuvieron que detenerse mientras buscaban alternativas para continuar su viaje, en medio de las dificultades de circulación por este tramo de la vía E15.

Vehículos quedaron atrapados al intentar cruzar por la playa

Durante la tarde, Teleamazonas conoció que la emergencia generó nuevas complicaciones para los conductores que intentaron rodear el puente por la playa.

En videos difundidos se observa a varios vehículos atrapados en la arena y afectados por el avance de las olas, luego de que sus ocupantes buscaran una ruta alterna para movilizarse.

La playa fue utilizada como paso cuando la marea estaba baja; sin embargo, algunos automotores no lograron avanzar y quedaron atascados.

La situación generó otra emergencia y evidenció las dificultades para circular entre las localidades cercanas mientras se mantiene suspendido el paso por el puente.

El cierre del puente Tapaila en Rioverde mantiene afectada la movilidad en este tramo de Esmeraldas, mientras los conductores deben evitar cruzar por zonas de riesgo.