Camión queda con la parte frontal destrozada tras fuerte accidente en la vía Cuenca-Molleturo
Un aparatoso siniestro de tránsito se registró la tarde de este martes 27 de octubre de 2026, en el kilómetro 44 de la vía Cuenca-Molleturo, en el sector de Miguir.
Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación.
ECU 911
Compartir
Actualizado:
27 oct 2026 - 16:39
Un aparatoso siniestro de tránsito se registró la tarde de este martes 27 de octubre del 2026 en el kilómetro 44 de la vía Cuenca-Molleturo en el sur de Ecuador.
La alerta del siniestro se recibió a las 14:31 a través del ECU 911.
Tras la notificación, se coordinó el desplazamiento de personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca y de la Comisión de Tránsito del Ecuador para atender la emergencia en esta vía.
Un video difundido desde el lugar muestra a un camión con la parte frontal de su carrocería completamente destrozada, debido al fuerte impacto.
Hasta las 16:30, no se habían confirmado fallecidos, y no se proporcionaron detalles adicionales sobre posibles personas heridas ni sobre las causas del accidente.
Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y facilitar el paso de los vehículos de emergencia que se movilizaron hasta el kilómetro 44.
Compartir