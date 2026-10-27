Camión queda con la parte frontal destrozada tras fuerte accidente en la vía Cuenca-Molleturo

Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación.

Un aparatoso siniestro de tránsito se registró la tarde de este martes 27 de octubre del 2026 en el kilómetro 44 de la vía Cuenca-Molleturo en el sur de Ecuador.

La alerta del siniestro se recibió a las 14:31 a través del ECU 911.

Tras la notificación, se coordinó el desplazamiento de personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca y de la Comisión de Tránsito del Ecuador para atender la emergencia en esta vía.

Un video difundido desde el lugar muestra a un camión con la parte frontal de su carrocería completamente destrozada, debido al fuerte impacto.

Hasta las 16:30, no se habían confirmado fallecidos, y no se proporcionaron detalles adicionales sobre posibles personas heridas ni sobre las causas del accidente.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y facilitar el paso de los vehículos de emergencia que se movilizaron hasta el kilómetro 44.