Familia de Héctor Rojas revela la causa de su muerte tras ser hallado en una quebrada en Quito
Familiares de Héctor Rojas Velasco revelaron a Teleamazonas.com que los informes médicos preliminares señalan que el ciudadano de 56 años fue drogado antes de su muerte en Quito.
Familiares de Héctor Rojas revelan la causa de su muerte y exigen justicia en Quito.
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Actualizada:
18 ago 2026 - 13:03
Un giro clave toma la investigación alrededor de la muerte de Héctor Vinicio Rojas Velasco, trabajador de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el Centro Histórico de Quito.
Sus allegados rompieron el silencio y exigen que el caso no quede en la impunidad.
En declaraciones exclusivas para Teleamazonas.com , la familia de la víctima reveló el contundente resultado de las primeras pericias forenses.
"Estamos exigiendo justicia. En los exámenes preliminares aparece que lo drogaron y lo mataron. El informe médico dice claramente que lo drogaron y mataron. Exigimos justicia".Familiares de Héctor Rojas.
Cuatro días de búsqueda
El trágico desenlace ocurrió tras cuatro días de desesperada búsqueda.
Héctor Rojas fue visto por última vez la tarde del viernes 24 de julio de 2026, luego de cumplir con su jornada laboral en las instalaciones de la DGAC.
Durante las jornadas de rastreo, sus parientes y agentes de la Dinased revisaron grabaciones de cámaras de seguridad.
Así lograron reconstruir su recorrido en el centro de la capital.
El hallazgo se dio el 28 de julio de 2026 al interior de la quebrada La Chilena, debajo del conocido Puente Amarillo (o Puente de La Luna), en el barrio San Juan.
En el sitio, sus familiares reconocieron el cadáver entre la maleza en la parte inferior de la estructura.
El legado de un padre y profesional
Nacido en Quito el 5 de julio de 1970, Héctor Rojas era licenciado en Contabilidad, padre de dos hijos y un servidor público comprometido en la DGAC..
Su familia lo recordó como una persona bondadosa, solidaria y profundamente apegada a su hogar.
"Tenía un corazón inmenso", destacaron al recordar su vocación por ayudar a los demás de manera desinteresada.
Asimismo, reconocen su afición por el fútbol como hincha de Liga Deportiva Universitaria.
Las autoridades competentes mantienen abiertas las diligencias para determinar las circunstancias exactas e identificar a los responsables del crimen.
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