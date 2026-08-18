Familiares de Héctor Rojas revelan la causa de su muerte y exigen justicia en Quito.

Un giro clave toma la investigación alrededor de la muerte de Héctor Vinicio Rojas Velasco, trabajador de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el Centro Histórico de Quito.

Sus allegados rompieron el silencio y exigen que el caso no quede en la impunidad.

En declaraciones exclusivas para Teleamazonas.com , la familia de la víctima reveló el contundente resultado de las primeras pericias forenses.

"Estamos exigiendo justicia. En los exámenes preliminares aparece que lo drogaron y lo mataron. El informe médico dice claramente que lo drogaron y mataron. Exigimos justicia". Familiares de Héctor Rojas.

Familia de Héctor Rojas revela la causa de su muerte tras ser hallado en una quebrada en Quito.

Cuatro días de búsqueda

El trágico desenlace ocurrió tras cuatro días de desesperada búsqueda.

Héctor Rojas fue visto por última vez la tarde del viernes 24 de julio de 2026, luego de cumplir con su jornada laboral en las instalaciones de la DGAC.

Durante las jornadas de rastreo, sus parientes y agentes de la Dinased revisaron grabaciones de cámaras de seguridad.

Familia de Héctor Rojas revela la causa de su muerte tras ser hallado en una quebrada en Quito.

Así lograron reconstruir su recorrido en el centro de la capital.

El hallazgo se dio el 28 de julio de 2026 al interior de la quebrada La Chilena, debajo del conocido Puente Amarillo (o Puente de La Luna), en el barrio San Juan.

En el sitio, sus familiares reconocieron el cadáver entre la maleza en la parte inferior de la estructura.

El legado de un padre y profesional

Nacido en Quito el 5 de julio de 1970, Héctor Rojas era licenciado en Contabilidad, padre de dos hijos y un servidor público comprometido en la DGAC..

Su familia lo recordó como una persona bondadosa, solidaria y profundamente apegada a su hogar.

"Tenía un corazón inmenso", destacaron al recordar su vocación por ayudar a los demás de manera desinteresada.

Asimismo, reconocen su afición por el fútbol como hincha de Liga Deportiva Universitaria.

Las autoridades competentes mantienen abiertas las diligencias para determinar las circunstancias exactas e identificar a los responsables del crimen.