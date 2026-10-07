Cámaras captaron violento asalto a mujer mientras hacía deporte en un parque de Cuenca

Cámaras captaron el momento en que un sospechoso agredió a una mujer para robarle sus pertenencias en un parque de Cuenca.

Un violento asalto se registró la madrugada del miércoles 7 de octubre de 2026 en el parque La Cordillera, en la ciudad de Cuenca.

Según reportaron medios locales, el hecho ocurrió a las 05:13 mientras una ciudadana realizaba actividad física en el sector.

De acuerdo con las imágenes del robo difundidas en redes sociales, el sospechoso caminaba de forma sigilosa detrás de la víctima.

El antisocial siguió y abordó a su víctima, paraposteriormente botarla al piso, forcejear y quitarle sus petenencias. Captura de pantalla

Segundos después, se abalanzó sobre ella, la arrojó al piso y forcejeó para robarle sus pertenencias.

En el clip, que dura poco más de 50 segundos, se ve que por un largo tiempo el antisocial no suelta a la víctima; sin embargo, tras el robo, se dio a la fuga.

La cámara captó el instante que, por varios segundos, el antisocial agredió a la mujer en el piso la mañana de este miércoles. Captura de pantalla

El hecho delictivo ha generado profunda preocupación entre los moradores del sector, quienes exigen mayor seguridad.

Asimismo, temen que este tipo de eventos se repiten en la zona. Por su parte, la Policía Nacional investiga el hecho delcitivo.