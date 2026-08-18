Ratifican 26 años de cárcel para hermanos que asesinaron a golpes a un joven en Imbabura.

La Corte Provincial de Imbabura confirmó la pena máxima para los agresores. La Fiscalía probó que coordinaron la emboscada mediante redes sociales y atacaron a la víctima tras una fiesta popular.

Dos hermanos cumplirán una condena de 26 años de prisión por el asesinato de un joven en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura.

El Tribunal de la Corte Provincial ratificó la pena en segunda instancia y cambió su condición de coautores a autores directos del crimen.

Los procesados, identificados como Fawer Rigoberto ND y Cristian Alexander ND , fueron señalados por la Fiscalía como los responsables de planificar y ejecutar la agresión letal.

Emboscada tras un baile popular

El crimen ocurrió la madrugada del 11 de agosto de 2024 en la parroquia San Blas.

Tras una riña en un baile público, la víctima se retiraba del lugar en su motocicleta cuando fue interceptada en la vía Iruguincho.

Los agresores hicieron caer al joven a pedradas y, una vez en el suelo, le propinaron una brutal golpiza.

La autopsia reveló que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo grave con hemorragia postraumática.

Ataque planificado por WhatsApp

Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que los condenados pertenecían a la agrupación 'Bloods'.

Además, las pruebas periciales demostraron que la emboscada no fue fortuita.

Coordinación previa

Los implicados organizaron el ataque mediante mensajes de WhatsApp y Facebook Messenger.

Agravantes legales

La Justicia aplicó los numerales 2, 4, 5 y 6 del artículo 140 del COIP , al comprobarse que actuaron con alevosía y en grupo.

Reparación integral

El fallo de segunda instancia también reformó las medidas de reparación económica fijadas para la familia de la víctima.