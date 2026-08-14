Sismo de magnitud 5.2 sacude el sur de España y deja daños materiales

Un sismo se registró en el sur de España la madrugada del sábado 15 de agosto de 2026.

Un sismo de magnitud 5.2 sacudió la madrugada de este sábado 15 de agosto de 2026 al sur de España, con epicentro en la provincia de Granada, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento se registró a las 01:04, hora local, al noroeste de Alhendín y a una profundidad aproximada de 10 kilómetros, de acuerdo con los primeros reportes.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) había estimado inicialmente una magnitud de 4.8, pero posteriormente elevó el registro a 5 grados.

El temblor se sintió en varias provincias

El movimiento generó alarma entre los habitantes de distintos puntos de Andalucía. Reportes ciudadanos señalaron que el sismo se sintió en localidades de Granada, así como en Málaga, Jaén, Almería y Córdoba.

También se reportó que el movimiento fue sentido en ciudades como Sevilla y Cádiz. El IGN recibió reportes de ciudadanos que describieron caída de objetos, movimiento de muebles y vibración de puertas y ventanas.

Se reportan daños en Granada

Los primeros informes apuntan a desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados, además de otros daños materiales.

Uno de los sectores afectados fue Armilla, en el área metropolitana de Granada, donde se registraron daños derivados del movimiento telúrico.

El sismo también fue percibido en municipios del norte de Granada, como Huéscar, y en localidades costeras como Almuñécar, Salobreña y Motril.

El servicio de emergencias 112 de Andalucía informó que recibió más de 80 llamadas relacionadas con el terremoto.

El sismo ocurrió después de que un terremoto de magnitud 7.7 afectara el este de Indonesia.