Razones por las que Noboa renovó el estado de excepción en 10 provincias y tres cantones

Un grupo de soldados han ejecutado operaciones de seguridad en Manta durante la vigencia del estado de excepción.

El presidente Daniel Noboa renovó por otros 30 días el estado de excepción que rige en 10 provincias y tres cantones del país. La medida fue oficializada este viernes 14 de agosto de 2026 mediante el Decreto Ejecutivo 472.

La decisión se sustenta, principalmente, en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que advierten que las condiciones que motivaron la declaratoria original, establecida mediante el Decreto Ejecutivo 423 el 16 de junio pasado, persisten.

¿Dónde se mantiene el estado de excepción?

La medida continuará vigente en las provincias de: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay.

También se mantiene en los cantones La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.

Persistencia de grupos criminales

Según los informes de Inteligencia citados en el decreto, en estas zonas del país continúa una dinámica delictiva estructurada, asociada a organizaciones criminales que cuentan con recursos operativos, logísticos, financieros y armamentísticos.

"Se mantiene la presencia, fortalecimiento y capacidad de adaptación de estructuras de delincuencia organizada. Disponen de recursos operativos, logísticos, financieros y armamentísticos suficientes para afectar de manera grave y directa la seguridad ciudadana", se menciona en el documento oficial.

Los reportes también advierten sobre la continuidad de disputas territoriales, amenazas contra servidores y operadores estatales y hechos violentos que afectan incluso a personas que no tienen relación con las organizaciones criminales.

659 homicidios en julio

Uno de los principales argumentos para mantener la medida son las cifras de violencia. Solo durante julio de 2026, en las 10 provincias y tres cantones incluidos en el estado de excepción se registraron 659 homicidios intencionales.

Además, entre el 1 de julio y el 5 de agosto se reportaron homicidios múltiples, atentados en espacios públicos y ataques contra funcionarios, así como víctimas colaterales.

En ese mismo período también se registraron aprehensiones de armas de fuego y decomisos de drogas.

El ECU 911 también reportó que entre el 1 de julio y el 5 de agosto se coordinaron 238 404 emergencias en las zonas donde está vigente el estado de excepción.

Del total, el 68,3% correspondió a emergencias relacionadas con seguridad ciudadana, mientras que 81 711 estuvieron vinculadas directamente con el estado de excepción.

Además, se contabilizaron 346 emergencias relacionadas con muertes violentas y 1 109 casos relacionados con la tenencia, consumo y comercialización de drogas.

La violencia continúa

Aunque el Ejecutivo sostiene que los operativos desplegados por Policía y Fuerzas Armadas han permitido golpear a estructuras criminales, reconoce que los niveles de violencia siguen siendo elevados.

Entre las causas señaladas están el fraccionamiento de organizaciones delictivas y la creación de nuevas alianzas criminales.

El Centro Nacional de Inteligencia concluyó que la violencia registrada entre el 1 de julio y el 5 de agosto no responde a un fenómeno uniforme, sino a una recomposición constante de las estructuras criminales.

"Se han suscitado hechos de violencia criminal a gran escala con una concentración en jurisdicciones estratégicas, persistiendo una dinámica delictiva estructurada que no obedece a un fenómeno manifestado de forma uniforme sino a una recomposición constante de las estructuras criminales", se menciona en el Decreto.