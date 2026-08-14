Prichard Colón, la historia de un campeón que encontró su última pelea fuera del ring

Prichard Colón durante una de sus peleas de peso superwelter.

Prichard Colón tenía 23 años y un futuro que parecía enorme cuando subió al ring aquella noche del 17 de octubre de 2015.

El puertorriqueño llegaba invicto, con 16 victorias como profesional y 13 de ellas por nocaut. Había sido campeón Panamericano Juvenil y era considerado una de las jóvenes promesas del boxeo. Su carrera apenas comenzaba a despegar.

Aquella noche, en Fairfax, Virginia, todo cambió.

Una pelea que cambió su vida

Colón enfrentó al estadounidense Terrel Williams. Durante el combate recibió varios golpes en la parte posterior de la cabeza, conocidos en el boxeo como rabbit punches, que están prohibidos.

El puertorriqueño llegó a manifestar que se sentía mareado, pero continuó peleando. En el noveno asalto cayó dos veces. Después de ese round ocurrió además una confusión en su esquina, que retiró sus guantes pensando que el combate había terminado. Colón fue descalificado.

Sin embargo, la pelea tendría consecuencias mucho más graves.

Prichard Colón cae al piso tras recibir varios golpes en la nuca. AFP

Después del combate comenzó a sentirse peor, fue llevado al hospital y los médicos encontraron un hematoma subdural. Necesitó una cirugía de emergencia. Posteriormente entró en coma, donde permaneció 221 días.

Cuando despertó, ya no era el mismo joven que había entrado al ring meses atrás.

La lesión le dejó graves secuelas neurológicas y necesitó cuidados permanentes. Su familia, especialmente sus padres, Richard Colón y Nieves Meléndez, se convirtieron en su principal apoyo durante los años siguientes.

De promesa del boxeo a símbolo de lucha

Antes de aquella pelea, Colón había construido una trayectoria que explicaba por qué existían tantas expectativas sobre su futuro.

En 2010 ganó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil en la categoría de 64 kilogramos. Cinco años después había alcanzado las 16 victorias profesionales consecutivas y se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera.

Su último combate fue justamente ante Williams. A partir de entonces, el boxeo dejó de ser su escenario. Su nueva batalla fue la recuperación.

Durante años, su familia compartió parte de ese proceso y recibió muestras de solidaridad de aficionados, deportistas y organizaciones relacionadas con el boxeo. En 2021, el Consejo Mundial de Boxeo lo reconoció como campeón honorario.

Su caso también abrió nuevamente el debate sobre la seguridad de los boxeadores y los riesgos que existen cuando se producen golpes ilegales en la cabeza.

Prichard Colón antes de iniciar la pelea con Terrel Williams, en octubre de 2015 AFP

Once años después

El jueves 13 de agosto de 2026, Richard Colón confirmó la muerte de su hijo a través de una publicación en redes sociales. Prichard tenía 33 años.

Hasta el viernes 14 de agosto, la familia no ha informado públicamente la causa específica de su fallecimiento. Su muerte ocurrió casi 11 años después de aquella lesión que puso fin a su carrera y marcó el resto de su vida.

La noticia provocó mensajes de despedida desde diferentes sectores del boxeo. Organizaciones como la Organización Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo reconocieron su historia y la fortaleza que mostró durante estos años.

Prichard Colón nunca llegó a disputar un campeonato mundial como profesional. Nunca pudo saber hasta dónde habría llegado aquella carrera que comenzó con 16 victorias consecutivas.

Pero su historia terminó siendo más grande que sus estadísticas.

Colón comenzó su carrera buscando victorias sobre el cuadrilátero. Después de aquella noche de 2015, su mayor triunfo fue simplemente seguir luchando.

Murió a los 33 años, pero dejó una historia que el boxeo difícilmente olvidará.