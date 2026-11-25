Familiares de víctimas y colectivos exigen celeridad en los procesos judiciales y justicia ante los casos de feminidio registrados en Ecuador durante 2026..

Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En Ecuador, las cifras reflejan la persistencia de esta problemática: de acuerdo con la Fundación Aldea, una mujer o niña es asesinada cada 19 horas.

Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026, al menos 383 mujeres fueron víctimas de muertes violentas por razones de género en el país.

Varios procesos judicializados durante este año evidencian la gravedad de estos crímenes y el reclamo de sus familias por celeridad en los tribunales.

Caso Solange Arellano (Samborondón)

El 20 de abril de 2026, Solange Arellano fue asesinada en el puente de la Unidad Nacional, en Samborondón.

Según la parte policial, la víctima fue hallada sin signos vitales y con impactos de bala en el interior de un vehículo.

A través de cámaras de seguridad, los investigadores identificaron como presunto responsable al sargento segundo de la Policía Nacional, Ecuador Gustavo Castro Vásquez.

De acuerdo con el informe policial, el uniformado contactó a la hermana de la víctima para confesar el crimen.

Horas después, los agentes ubicaron el vehículo del sospechoso en el sector de Pascuales, en Guayaquil, donde Castro Vásquez fue encontrado sin vida.

Solange Arellano fue asesinada el 20 de abril de 2026 en el puente de la Unidad Nacional, en Samborondón. Cortesía

Caso Emily Castellanos (Quito)

Emily Castellanos, de 30 años, fue encontrada sin vida en un hostal del sector de Conocoto, en el valle de Los Chillos, en Quito.

El personal del establecimiento alertó al ECU 911 tras encontrarla inconsciente.

Según la versión de los trabajadores, Juan Sebastián P., quien acompañaba a la víctima, reportó inicialmente un problema en el jacuzzi y luego indicó que su pareja no reaccionaba.

Los que confirmaron los paramédicos

La autopsia médico-legal emite una muerte violenta por shock hipovolémico, producto de traumatismos contusos internos y múltiples hematomas en el cuerpo.

Un juez dictó prisión preventiva contra Juan Sebastián P. e inició la instrucción fiscal por feminidio.

Desde mayo de 2026 no se han reportado actualizaciones públicas sobre la fecha de juicio o sentencia.

Emily Castellanos, de 30 años, fue encontrada sin vida en un hostal de Conocoto, en Quito; un juez dictó prisión preventiva contra su pareja, Juan Sebastián P., por presunto feminidio. Redes Sociales



Caso Nathaly Mafla (Quito)

El 9 de junio de 2026, Nathaly Mafla, de 20 años, fue hallada sin vida en el sector de La Vicentina, en el centro-norte de Quito.

La joven había sido reportada como desaparecida el 4 de junio tras salir de la Escuela Politécnica Nacional.

El 16 de junio, el expediente pasó a manos de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género.

Su abogado, Paúl Vergara, señaló que esta derivación responde a las circunstancias aún no esclarecidas del fallecimiento.

El 4 de septiembre, familiares de la joven realizaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía, en Quito, donde cuestionaron las limitaciones logísticas para ejecutar pericias clave dentro de la investigación, que se mantiene en reserva.

El cuerpo de la estudiante Nathaly Mafla fue hallado en una quebrada del sector La Vicentina, en Quito Tomado de EPN

Caso Vanessa Carrillo (Quito)

La noche del 5 de julio de 2026, Vanessa Carrillo, de 31 años, fue asesinada con arma blanca en el interior de su vivienda, en el sur de Quito, presuntamente por su expareja.

El crimen ocurrió frente a sus dos hijos, de siete y nueve años. La niña de nueve años resultó herida al intentar defender a su madre.

El 12 de octubre, en declaraciones a Teleamazonas, la madre de Vanessa exigió a la Función Judicial que fije fecha para la audiencia de juzgamiento contra Adrián T., procesada por presunto feminidio, y pidió que se agilizaran los plazos legales para evitar la impunidad.

Familia de Vanessa Carrillo exige fecha para la audiencia de juzgamiento a tres meses de su feminicidio. Redes Sociales

Caso Lizeth Bunshi (Quito)

Lizeth Bunshi desapareció el 19 de julio de 2026 en las inmediaciones del río Machángara, en el sector de Cumandá, centro de Quito. Fue vista por última vez junto a Cristian V.

Tras 38 días de búsqueda, su cuerpo fue localizado el 25 de agosto en el río Machángara, a la altura de Guápulo.

Cristian V. fue procesado inicialmente por desaparición involuntaria y trasladado a la cárcel El Encuentro.

Sin embargo, el 19 de noviembre de 2026, un juez reformuló cargos en su contra por femicidio, luego de que la Fiscalía presentara más de 100 elementos de convicción, entre pruebas de ADN, videos y pericias psicológicas.

Cristian V., único procesado en el caso Lizeth Bunshi, fue llevado a la cárcel del Encuentro este jueves 24 de septiembre de 2026. Cortesía



Caso Verónica y su hija Khiara (Quito)

En Quito, Pedro Joel G. enfrenta un proceso penal por el presunto feminidio de su expareja, Verónica, y de la hija biológica de ambos, Khiara.

Las osamentas de ambas víctimas fueron halladas en el interior de una quebrada en el sector de La Recoleta, en el centro histórico de la capital.

El procesado permanece detenido mientras avanza la investigación de la Fiscalía.