Policía de Ecuador y tropas de EE.UU. ejecutaron un operativo contra red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación, en septiembre 2026

Ecuador sigue "trabajando en conjunto" con Estados Unidos para "atacar" a organizaciones criminales, dijo este miércoles 25 de noviembre el ministro del Interior, John Reimberg, al referirse a la presunta suspensión de operaciones militares por una investigación de abusos de fuerza.

Según el periódico The New York Times y la revista The Atlantic, la administración del presidente estadounidense Donald Trump habría suspendido las operaciones militares conjuntas con Ecuador, luego de meses de cooperación entre las fuerzas del orden de ambos países.

“Vamos a seguir trabajando, tenemos un plan de trabajo con ellos, el secretario (de Guerra) estuvo acá y las conversaciones salieron de lo mejor”, señaló el titular de la Cartera de Estado

"Seguimos trabajando en conjunto para atacar a las estructuras criminales", señaló Reimberg al ser cuestionado sobre estas publicaciones de los medios estadounidenses en una entrevista radial, este miércoles 25.

El 24 de noviembre de 2026, la revista The Atlantic difundió un informe sobre una investigación del Gobierno estadounidense para determinar si las fuerzas ecuatorianas incurrieron en presuntos "crímenes o vulneraciones de derechos humanos" durante una intervención militar desarrollada el 23 de septiembre en El Aromo.

En ese operativo, ejecutado por las Fuerzas Armadas de Ecuador, fue abatido alias ‘Charlie’. Las autoridades lo consideraban uno de los objetivos militares de mayor valor, debido a sus presuntos vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México. En la intervención también murieron otros dos hombres que habrían sido sus custodios.

La investigación estadounidense busca establecer si los sospechosos fueron asesinados cuando ya se encontraban bajo custodia de las fuerzas ecuatorianas y si efectivos de Estados Unidos tuvieron alguna participación en esas muertes.

En septiembre, el presidente Daniel Noboa, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el entonces jefe del Comando Sur estadounidense, general Francis L. Donovan, resaltaron los resultados de esa operación de seguridad en Manabí.

Por su parte, The New York Times también recogió la posición del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En un comunicado, la institución sostuvo que sus fuerzas "no participaron en esa acción" y aseguró que "toma con seriedad las denuncias sobre una presunta "mal conducta por parte de nuestros socios".

El periódico confirmó, además, que las operaciones militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos están suspendidas. La información fue proporcionada por fuentes estadounidenses que solicitaron mantener su identidad en reserva.

El Times también señaló que durante la visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Quito supuestamente no se habría firmado un acuerdo para dar continuidad a la cooperación militar.

Hegseth llegó a Ecuador el jueves 19 de noviembre de 2026, como parte de su primera gira por Latinoamérica, que también incluyó Venezuela y Colombia.

“Ecuador ha marcado el ritmo en la lucha contra las organizaciones y redes narcoterroristas a lo largo del Pacífico Oriental y sus fronteras”, escribió el funcionario tras la visita.