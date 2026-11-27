La Fiscalía obtuvo una sentencia contra Rodney Rengel por difusión de información de circulación restringida dentro del proceso vinculado a la filtración del caso León de Troya

El Presidente de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha sentenció a 73 días de privación de libertad a Rodney Orlando Rengel, exoficial de Policía.

El exuniformado reconoció haber filtrado información reservada de la investigación penal conocida como caso 'León de Troya' a un periodista en febrero de 2023.

La resolución se dictó este viernes 27 de noviembre de 2026 mediante un procedimiento abreviado, luego de que el procesado aceptará su culpabilidad en el delito de difusión de información de circulación restringida.

Aunque inicialmente el magistrado fijó una condena de ocho meses de cárcel, la pena se redujo a 73 días tras valorar la información aportada bajo la figura de cooperación eficaz.

¿Qué información filtró la sentencia oficial?

Según expuso el fiscal provincial de Pichincha, Darwin Jaramillo, los hechos se remontan a una investigación previa iniciada el 13 de mayo de 2021 por la Fiscalía por presunto tráfico de drogas.

Este expediente fue denominado por los investigadores policiales como 'León de Troya'.

Actuaciones bajo reserva: En esa causa se ejecutaron diligencias con autorización judicial —entre ellas interceptaciones telefónicas, seguimientos y vigilancias— protegidas por reserva legal.



El expediente fue archivado el 21 de abril de 2022 con disposición judicial expresa de mantener dicha confidencialidad.

En esa causa se ejecutaron diligencias con autorización judicial —entre ellas interceptaciones telefónicas, seguimientos y vigilancias— protegidas por reserva legal. El expediente fue archivado el 21 de abril de 2022 con disposición judicial expresa de mantener dicha confidencialidad. La entrega por Telegram: Como oficial asignado al caso, Rodney Orlando R. Q. tuvo acceso a los documentos confidenciales.

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Ante el juez admitió que el 12 de febrero de 2023 envió esa información vía Telegram a un periodista al que tenía guardado en su teléfono como "Amigo Bryan" y "Amigo Bryan 1" .

​ Difusión pública: Al día siguiente, el comunicador divulgó los datos en redes sociales y en el medio digital donde laboraba, rompiendo la reserva de la investigación.

El intento de encubrimiento

En su testimonio anticipado, Rodney Rengel relató que el 14 de febrero de 2023, durante la comparecencia del periodista ante la Asamblea Nacional, se reveló públicamente tanto su identidad como la de los demás agentes vinculados al caso reservado.

Para encubrir su participación en la filtración, el oficial presentó una denuncia ante la Fiscalía alegando supuestas amenazas.

No obstante, la investigación determinará que él mismo habría enviado los mensajes intimidatorios utilizando una tarjeta SIM adquirida y activada en el sector de La Marín, en el centro de Quito.

En este mismo proceso penal también figuran como procesados la excomandante general de la Policía Tannya Gioconda Varela y el coronel José Luis Ereazo.

¿Cuál fue la condena y qué establece la ley?

El delito de difusión de información de circulación restringida está tipificado en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La norma sanciona con penas de uno a tres años de prisión a quien divulgue datos protegidos por reserva legal (resguardados también por el artículo 472 del mismo cuerpo legal).

Al acogerse al procedimiento abreviado (artículos 635 y 636 del COIP) ya la cooperación eficaz, la sentencia contra Rodney Orlando Rengel incluyó las siguientes disposiciones: