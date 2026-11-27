El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue suspendido de sus funciones.

La audiencia de formulación de cargos contra el alcalde suspendido de Cuenca, Cristian Zamora, prevista para este viernes 27 de noviembre de 2026, no se instaló debido a un cambio en su defensa técnica.

La diligencia judicial estaba programada en Pichincha. Sin embargo, antes de su instalación, Zamora presentó un escrito mediante el cual dejó sin efecto las autorizaciones concedidas a sus anteriores abogados y designó a una nueva defensora.

Según la información difundida sobre el procedimiento, la abogada se encontraba atendiendo otra audiencia, por lo que se solicitó el diferimiento de la diligencia.

El juez notificará a las partes procesales la nueva fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos.

¿Por qué delito es investigado Cristian Zamora?

La Fiscalía busca formular cargos contra Zamora por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, tipificado en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El pedido fue presentado el 17 de septiembre de 2026, luego de varios meses de investigación. En marzo de este año, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron allanamientos en inmuebles y oficinas vinculados al funcionario.

La fiscal provincial de Azuay, Ximena Rojas, aseguró que la institución cuenta con suficientes elementos de convicción para iniciar el proceso penal.

Fiscalía se opuso al diferimiento de la audiencia

El cambio de defensa fue notificado a las 09:31 de este viernes, 29 minutos antes de la hora prevista para la diligencia.

Zamora designó como su nueva abogada a Estefany Alvear, quien también integra el equipo jurídico del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

La Fiscalía se opuso al aplazamiento y planteó la posibilidad de recurrir a un defensor público para evitar nuevos diferimientos. Sin embargo, el juez resolvió postergar la diligencia en garantía del derecho a la defensa.