La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia de 34 años y ocho meses de prisión contra tres sentenciados por la desaparición y muerte de Julio Guillermo Vaca.

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia condenatoria de 34 años y ocho meses de prisión contra Luis Mario V. C., Samuel Alfredo Q. A. y José Patricio Ll. O.

Los tres fueron declarados autores del delito de desaparición involuntaria con resultado de muerte en contra de Julio Guillermo Vaca.

De acuerdo con Fiscalía, el fallo de segunda instancia también confirmó el pago de una multa de 1 000 salarios básicos unificados por cada sentenciado.

Asimismo, una reparación integral de USD 30 000 dólares que deberá cubrir de forma proporcional.

El vehículo donde se llevaron a Julio Vaca fue captado por cámara de seguridad en la vía Alóag–Santo Domingo. Cortesía

Secuestro en Quito y hallazgo en Los Ríos

Según la teoría del caso sustentada por la Fiscalía, la tarde del 31 de enero de 2025 la víctima condujo desde el sector de Carcelén hasta Quitumbe, en el sur de Quito, para firmar un contrato laboral.

Posteriormente salió a celebrar con unos amigos.

Cerca de las 05:00 de la madrugada, cuando Julio Vaca permanecía dentro de su vehículo estacionado, un automóvil azul lo merodeó en tres ocasiones.

Los tres procesados descendieron, abordaron por la fuerza el vehículo de la víctima y se la llevaron escoltada por el otro automóvil.

Los sospechosos de la muerte y la desaparición de Julio Vaca pasarán 34 años en prisión por su desaparición con resultado de muerte. Policía Nacional

Una factura electrónica registrada en el portal del Servicio de Rentas Internas (SRI) permitió establecer que el vehículo de la víctima cargó combustible en la vía Alóag-Santo Domingo.

Cámaras de seguridad de la estación y de dos peajes registraron el paso de ambos carros rumbo a la provincia de Los Ríos.

El 1 de febrero de 2025, el cuerpo de Julio Vaca fue hallado junto a una cuneta en el sector de Patricia Pilar, en Los Ríos, atado de pies y manos con cinta adhesiva.

La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica debido a la fuerte presión ejercida en su pecho y abdomen.

Pruebas y vínculos con otros secuestros

Durante la audiencia de apelación, el fiscal de la Unidad de Personas Desaparecidas presentó pericias técnicas para ratificar la responsabilidad de los tres hombres.

La misma sentencia que ya había sido dictada en primera instancia en enero de 2026:

Pericias acústicas: El cotejamiento de voces que los audios intercambiados por WhatsApp para coordinar el ilícito corresponde a Luis Mario V. C.y José Patricio Ll. O.

El cotejamiento de voces que los audios intercambiados por WhatsApp para coordinar el ilícito corresponde a Luis Mario V. C.y José Patricio Ll. O. Análisis morfológico: Las cámaras de seguridad confirmaron que los rasgos físicos del conductor del vehículo de la víctima y de otro de los ocupantes coinciden con Luis Mario V. C. y José Patricio Ll. O., respectivamente.

Participación directa: Sobre Samuel Alfredo Q. A., la Fiscalía demostró que participó en la privación de libertad de la víctima, en Quito, y en su traslado hacía Patricia Pilar, donde abandonaron su cadáver.

Las verificaciones policiales determinaron además que el vehículo azul usado en el crimen estaba reportado como robado y vinculado a otros secuestros.

Los tres sentenciados cumplían medidas de presentación periódica por otro proceso abierto y acudían a firmar en el mismo automóvil utilizado para cometer este crimen.

¿Qué dice la norma?

El delito de desaparición involuntaria está tipificado en el artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de siete a 10 años.

Cuando la desaparición deriva en la muerte de la víctima, la pena se eleva de 22 a 26 años.

En este caso, además, se aplicó la circunstancia agravante 5 del artículo 47 del COIP, que incrementa la sanción en un tercio.