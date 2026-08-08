Messi llega a Argentina para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo llegaron a Argentina para despedir a Jorge Messi.

Lionel Messi llegó este sábado 8 de agosto de 2026 a Argentina para despedir a su fallecido padre, Jorge, que murió en la madrugada y dejó al ídolo sin su principal pilar emocional que lo acompañó toda su carrera.

En un avión privado desde Estados Unidos el astro argentino llegó a su Rosario natal junto a su pareja, Antonella Rocuzzo, y sus hijos, la mayoría vestidos de negro, constató la AFP en el lugar.

Tras aterrizar a las 20:40 de Argentina, según las autoridades aeroportuarias, Messi subió a una camioneta acompañada por patrulleros policiales.

Jorge Messi será enterrado en un cementerio en Pérez, localidad lindante a su Rosario natal, al norte de Buenos Aires.

Fuera del cementerio había patrulleros policiales y algunos hinchas que se congregaron para mostrar apoyo a su ídolo.

El papá de la Pulga falleció el sábado a las 02:00 locales, informó en un comunicado el Sanatorio Centro, que aclaró que "por respeto a la privacidad de la familia no se brindarán más detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

Jorge Messi fue una figura fundamental durante toda la carrera de su hijo.

Fue su primer entrenador en los potreros, como se conocen los terrenos baldíos convertidos en canchas precarias, y su único compañero en los duros comienzos en Barcelona, antes de convertirse en su representante y negociar contratos astronómicos.

Era también la persona con la que Leo solía analizar su rendimiento después de cada partido: "Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo. Eso hizo que siempre yo quiera superarme", dijo el ídolo argentino en una entrevista en 2022 con DirecTV Sports.