Las autoridades relacionan a esta estructura con 21 asesinatos, secuestros y extorsiones.

Catorce personas fueron detenidas durante el Operativo Dominó, ejecutado en cuatro provincias de Ecuador contra presuntos integrantes de la organización criminal Los Lobos 66.

La intervención se realizó en Pichincha, Tungurahua, Los Ríos y Santa Elena, luego de ocho meses de investigaciones.

La operación incluyó 14 allanamientos y contó con la participación de la Policía Nacional, la Fiscalía y el Centro Nacional de Inteligencia.

Según las investigaciones, la estructura estaría vinculada con asesinatos, sicariato, secuestros extorsivos, extorsiones, microtráfico, tráfico de armas y robo de vehículos.

Los Lobos 66 estarían relacionados con 21 asesinatos

Las autoridades relacionan a esta organización con 21 asesinatos.

Además, durante las investigaciones identificaron una presunta estructura armada, logística y financiera que habría permitido el funcionamiento del grupo en las provincias intervenidas.

La organización estaría encabezada por alias ‘La M’, quien ya se encuentra detenido, según la información policial. Para ejecutar los allanamientos y las detenciones se desplegaron 43 equipos policiales en los cuatro territorios.

Catorce detenidos serán puestos a órdenes de la justicia

Los 14 detenidos serán puestos a órdenes de las autoridades judiciales para el inicio del proceso correspondiente.

Las investigaciones buscan establecer la participación de cada uno de los sospechosos en los delitos atribuidos a Los Lobos 66.

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