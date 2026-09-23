Cristian Zamora reacciona a pedido de detención por un presunto enriquecimiento ilícito

Cristian Zamora responde a la Fiscalía: justifica su ausencia por hospitalización y defiende transacciones

Cristian Zamora, alcalde suspendido de Cuenca, respondió al pedido de detención presentado por la Fiscalía de Azuay dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El funcionario aseguró que no acudió a dos convocatorias porque estaba hospitalizado y afirmó que está dispuesto a rendir su versión ante la justicia.

Fiscalía pidió su detención por 24 horas

La Fiscalía Provincial de Azuay solicitó a un juez una orden de detención con fines investigativos por un plazo de 24 horas contra Zamora.

El pedido fue presentado el 21 de septiembre de 2026, dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Según la información conocida del proceso, Zamora había sido convocado en dos ocasiones para rendir versión en calidad de investigado y no compareció.

La Fiscalía sostiene que existen elementos para continuar con las actuaciones dentro de la investigación.

Zamora dice que estaba hospitalizado

Tras conocerse el pedido, Zamora respondió en su cuenta de X y explicó que no asistió a las dos primeras convocatorias porque se encontraba en un hospital.

Según su versión, las ausencias fueron justificadas y notificadas previamente a las autoridades.

El alcalde suspendido aseguró que, en un nuevo llamado, sí acudirá a rendir su versión.

También señaló que entregará documentos relacionados con las 22 transacciones bancarizadas que fueron observadas durante el examen de sus declaraciones patrimoniales.

¿Qué dice Zamora sobre las transacciones?

Zamora sostiene que fueron revisados movimientos por más de USD 7,6 millones y que el monto observado por Contraloría corresponde a USD 82 398.

De acuerdo con su explicación, 20 de las 22 transacciones ocurrieron antes de que llegara a la Alcaldía de Cuenca, mientras que las otras dos corresponden a su período como alcalde.

El alcalde suspendido afirma que cuenta con documentos bancarios, documentos notarizados y un peritaje para sustentar el origen de esos movimientos.

La investigación fiscal continúa y se espera su comparecenecia al tercer llamado de la justicia donde se determinará las responsabilidades que correspondan dentro del proceso.