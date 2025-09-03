Hijas de Villavicencio son parte del programa de protección a víctimas y denuncian a Jordán
Este miércoles 3 de septiembre de 2025 se instaló la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio.
Amanda y Tamia Villavicencio acudieron a la audiencia de formulación de cargos en el caso Villavicencio en el Complejo Judicial.
03 sep 2025 - 09:40
Amanda y Tamia Villavicencio forman parte del programa de protección de víctimas y testigos, según informaron este miércoles 3 de septiembre de 2025.
Antes de iniciarse la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio, sus hijas hablaron ante la prensa para dar la noticia.
"El día de hoy hemos tenido que solicitar ser parte del programa de víctimas y testigos. Esto es muy a nuestro pesar", dijo Amanda Villavicencio en los exteriores del Complejo Judicial Norte.
Por ahora, las hermanas Villavicencio cuentan con resguardo policial. Ambas denunciaron que han recibido "ataques sistemáticos de parte quienes nosostros hemos conocido que son los posibles autores intelectuales del crimen de nuestro padre", señaló Amanda.
Amanda Villavicencio dijo a la prensa que dentro de los chats del caso Metástasis, difundidos por la Fiscalía, se muestra una conversación entre Leandro Norero y Xavier Jordán de "cómo asesinar a nuestro valiente padre".
También Tamia Villavicencio anunció que presentaron una denuncia en contra de Jordán por los delitos de intimidación y hostigamiento.
