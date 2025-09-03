'Serrano es el brazo armado de Rafael Correa', dijo Salcedo sobre asesinato de Villavicencio

La audiencia de formulación de cargos en el caso Villavicencio se convocó en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

La audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio se instaló la mañana de este miércoles 3 de septiembre de 2025. Allí son señalados Daniel Salcedo, Xavier Jordán, José Serrano y Ronny Aleaga.

Ana Hidalgo, fiscal del caso, pidió a la jueza que se dicte prisión preventiva contra los cuatro sospechosos, apuntando posibles riesgos si se dictan medidas alternativas.

Sin embargo, la jueza bpidió que se justifique el pedido. Los abogados de Salcedo, Serrano, Aleaga y Jordán se pronunciarán antes de que la magistrada decida.

La fiscal del caso, Hidalgo, reveló durante la audiencia detalles del testimonio de Salcedo recogido el 27 de junio pasado.

Salcedo mencionó en su testimonio la responsabilidad de cada sospechoso en la autoría intelectual del crimen del candidato presidencial.

Según Salcedo, condenado por crímenes de corrupción y otros, "Serrano es el brazo armado de Rafael Correa" y añadió que el exministro correísta vivía en un departamento propiedad de Jordán, en Estados Unidos.

El testimonio también añade que el narcotraficante Leandro Norero pidió a Salcedo "identificar los pasos de Fernando Villavicencio" en 2022, pero apuntando que la información no era para él, sino para Jordán.

Ya que Salcedo estaba en la cárcel desde entonces, contrató a una veintena de personas para ese trabajo. Por el encargo cobró 20 000 dólares.

Salcedo también añadió que la participación de Serrano sería clave por su influencia en la Policía Nacional. "Necesitábamos la avanzada para buscar el momento exacto cuando realizar el trabajo, por ejemplo cuando no ande en carro blindado", reza el testimonio.

De acuerdo con el testimonio de Salcedo revelado en la audiencia, él mantuvo videollamadas con Serrano, Jordán y Norero. En estas se identificó a Jordán como el financista y Aleaga como el "nexo con el partido político (Revolución Ciudadana)".

Según Salcedo, el plan siguió en pie a pesar de la muerte de Norero en octubre de 2023, con la ayuda de Serrano. Esto fue tratado en una reunión con Aleaga, exasambleísta correísta.

'Este trabajo fue para el señor de arriba'

La Fiscal Hidalgo señaló que uno de los atacantes habló con un agente del FBI que colaboró con la investigación del magnicidio en 2023.

Como parte de las pruebas presentadas en la audiencia se mencionaron las declaraciones del hombre cuya identidad no ha sido revelada.

Según dijo la Fiscal, el hombre dijo al FBI sobre el asesinato de Villavicencio que el "trabajo fue para el señor de arriba". Al ser consultado de a quién se refería, señaló al expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

El hombre citado es uno de los sospechosos que murió durante la investigación, mientras estaba detenido en la Penitenciaría del Litoral.

Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023 al asalir de un mitín político en el norte de Quito. Once personas fueron señaladas por el crimen y seis de ellas murieron durante las investigaciones.