El fútbol reacciona al retiro de Messi de la selección argentina

Messi y Gianni Infantino, de la FIFA, en la entrega de un reconocimiento.

"Me vacié, ya no tengo más para dar"... Con esas palabras Lionel Messi, para muchos el mejor futbolista de la historia, anunció este lunes su retiro de la selección de Argentina tras 21 años y cuatro títulos, entre ellos el Mundial de Catar 2022.

A continuación, las principales reacciones al anuncio de despedida de la Pulga, de 39 años:

Gianni Infantino, presidente de la FIFA:

"Gracias por darles tantas alegrías a millones de aficionados al fútbol. Te retiras del fútbol internacional como campeón del Mundial de la FIFA y como uno de los mejores jugadores que ha tenido nuestro deporte. Te deseo lo mejor".

Los Juegos Olímpicos:

"Tu legado será eterno (...). Somos bendecidos de poder haber compartido tantas cosas al lado tuyo. GRACIAS POR TANTO CAPITÁN, TE AMAMOS".

Conmebol:

"Una historia muy grande".

Major League Soccer:

"21 años. 207 apariciones. Una carrera legendaria con Argentina".

UEFA:

"Histórica carrera nacional".

Antonela Roccuzzo, esposa:

"Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito".

Rodrigo De Paul, compañero en Inter Miami y en la selección:

"Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección... Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuántas sonrisas sacaste!! Sos eterno".

El mensaje para Messi Tomado de redes sociales

Enzo Fernández, excompañero en la selección:

"Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba. Eso no me lo voy a olvidar nunca. Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera. Qué suerte tuve, Leo".

Leandro Paredes, excompañero en la selección:

"Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán".

Cristian "Cuti" Romero, excompañero en la selección:

"Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste por mí y por nuestro país. Gracias eternas capitán".

Ángel Di María, excompañero en la selección:

"Vamos a estarte agradecido toda la vida por ser argentino y haber llevado a la Argentina a lo más alto del mundo. Por haber elegido ser argentino cuando podías elegir otra cosa. Gracias por todo".

Gerónimo Rulli, excompañero en la selección:

"Gracias por haberme dado la posibilidad de conocer a Leo, el ser humano. Sos eterno. Pero no solo por lo que nos diste como jugador, sino porque nos mostraste el camino de la resiliencia, del trabajo, del compañerismo, y por sobre todas las cosas del amor por nuestro país. Te vamos a extrañar mucho".

Lisandro Martínez, excompañero en la selección:

"Es una tristeza enorme (...) De todo corazón, gracias. Sos el mejor futbolista de la historia".

Giovanni Lo Celso, excompañero de la selección:

"Tu legado será eterno (...). Somos bendecidos de poder haber compartido tantas cosas al lado tuyo. GRACIAS POR TANTO CAPITÁN, TE AMAMOS".

Newell's Old Boys, club en el que Messi hizo las inferiores y del que es hincha:

"Gracias, Leo", escribió en un mensaje en redes junto a una foto de Messi besando la Copa del Mundo ganada en Catar.

Franco Colapinto, piloto argentino de F1:

"No hay palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar... Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo. Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero. Sos el ejemplo de todos".

Eduardo Sacheri, escritor argentino:

"¿Qué se le dice a alguien que se va, después de haberte regalado talento, alegría, sacrificio, compañerismo, entrega y humildad durante un montón de años? Gracias, Messi. Gracias por lo que salió bien, gracias por lo que salió mal, gracias por estar, gracias por volver. Gracias, flaco. Gracias por todo".