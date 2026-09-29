David Rosero comparece ante la Asamblea y niega reunión con postulante a Fiscal General

El consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) David Rosero compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dentro del juicio político impulsado por el asambleísta Sergio Peña.

La Comisión de Fiscalización inició la etapa de actuación de pruebas dentro del juicio político contra Rosero.

El proceso fue planteado por el asambleísta Sergio Peña, quien sostiene que Rosero habría incumplido sus funciones por una supuesta reunión con la postulante Inés Romero durante el concurso para Fiscal General.

Peña presentó elementos para sustentar su acusación, mientras que Rosero negó haber mantenido reuniones con Romero o con cualquier otro postulante.

El consejero aseguró ante la comisión que el día señalado en la acusación se encontraba en Guayaquil cumpliendo actividades de su agenda laboral.

Para respaldar su versión presentó documentos relacionados con sus desplazamientos, actividades y registros de ubicación.

Dos versiones sobre las fotografías

Uno de los puntos centrales del proceso son fotografías que, según Peña, mostrarían a Rosero junto a Romero.

El asambleísta señaló que solicitó pericias para analizar los metadatos de las imágenes y comparar las características de las personas que aparecen en ellas.

Según su versión, estos análisis respaldan la autenticidad del material presentado. Estas afirmaciones corresponden a la parte acusadora y deberán ser valoradas dentro del proceso.

Rosero cuestionó esas imágenes y sostuvo que se trata de material que habría sido editado.

El consejero afirmó que no existe una reunión como la descrita en la acusación y dijo que presentó peritajes, rastreo satelital, informes de labores, pasajes y registros de movilización como parte de sus descargos.

También señaló que la postulante mencionada habría acudido a la Fiscalía por una supuesta suplantación de identidad.

La Comisión debe continuar con las pruebas

La Comisión de Fiscalización estableció un cronograma para revisar las pruebas de cargo y descargo.

Según la Asamblea, el proceso contempla 26 elementos probatorios presentados por Peña y 87 por Rosero, además de nueva documentación incorporada durante la sustanciación.

La etapa de actuación de pruebas se desarrolla entre el 21 y el 30 de septiembre de 2026.

Después de esta fase, la Comisión deberá continuar con el trámite correspondiente y elaborar el informe sobre el pedido de juicio político.

La Asamblea calificó la solicitud el 5 de septiembre, después de que el Consejo de Administración Legislativa la admitiera a trámite el 31 de agosto.