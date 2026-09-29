Esposa e hija de alias ‘Fito’ llegan a Ecuador y serán trasladadas a La Roca

Esposa e hija de alias ‘Fito’ arriban a Ecuador y van a La Roca por el caso ‘Blanqueo Fito’

Inda Mariela Peñarrieta y Michelle Macías, esposa e hija de alias ‘Fito’, arribaron a Ecuador la noche de este martes 29 de septiembre de 2026, luego de ser detenidas en Colombia durante un operativo conjunto entre autoridades de Ecuador, Colombia y el FBI.

Ambas son requeridas por la justicia ecuatoriana dentro del caso ‘Blanqueo Fito’.

Las dos mujeres fueron ubicadas el domingo 27 de septiembre en Sabana de Torres, en el departamento de Santander, y tenían activas notificaciones rojas de Interpol.

La investigación las vincula con un presunto esquema de lavado de activos que habría movilizado más de USD 25,8 millones.

Peñarrieta y Macías habían sido llamadas a juicio por presunto lavado de activos en Ecuador.

El proceso quedó pendiente mientras permanecían prófugas, por lo que su retorno permitirá retomar las diligencias judiciales correspondientes.

Traslado a la cárcel La Roca

Tras su llegada a Guayaquil, ambas serán trasladadas a la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde permanecerán mientras se retoma el proceso judicial.

La captura en Colombia fue ejecutada con participación de organismos de ambos países y el FBI, en coordinación con las autoridades ecuatorianas.