Fiscalía pide prisión para la Prefecta de Santo Domingo por presunto enriquecimiento ilícito

Johana Núñez ocupa la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas desde 2019

La Fiscalía General solicitó prisión preventiva para Johana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, dentro de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El pedido se realizó durante la audiencia de formulación de cargos, desarrollada el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Quito.

Cerca de las 14:30, la jueza que lleva el caso decidió suspender la diligencia para deliberar sobre la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.

Fiscalía señaló que el pedido de prisión preventiva se fundamenta en los elementos de convicción recopilados durante la investigación y que "busca garantizar la inmediación de la procesada en esta causa”.

Johana Núñez ocupa la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas desde 2019, cuando ganó las elecciones seccionales con el respaldo de una alianza entre Democracia Sí y Construir.

En los comicios de 2023, Núñez fue reelegida para un segundo período. En esa ocasión participó bajo la alianza Somos Todos, integrada por los movimientos Revolución Ciudadana y Construir.