Detienen por segunda vez al 'Diablito' Lara en operativo pandora en el sur de Quito

Momento en que el ministro del Interior dialoga con Cristian 'Diablito' Lara la noche de este 1 de septiembre.

Durante la noche de este martes 1 de septiembre de 2026 , el Ministerio del Interior y la Policía Nacional ejecutaron el operativo 'Pandora' en el sector Atahualpa, en el sur de Quito.

En medio de las acciones de control, las autoridades aprehendieron al exfutbolista Christian 'Diablito' Lara.

La detención del exdeportista se evidencia a través de una transmisión en vivo en redes sociales oficiales, donde se observó al exfutbolista rodeado de uniformados mientras dialogaba con el ministro del Interior, John Reimberg.

Teleamazonas.com confirma con fuentes de seguridad que la detención de Lara responde a una boleta emitida por el sistema judicial.

Las autoridades indicaron que en las próximas horas se precisará el delito por el cual era requerido.

En el sector, las fuerzas del orden continúan con los patrullajes preventivos , donde ya se reporta el decomiso de armas de fuego, blancas y licor sin registro de armas sanitarias.

La Policía Nacional informó que boleta de apremio de Lara se encuentra en verificación.

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Sobre la primera detención

El pasado 7 de abril de 2026, la Policía Nacional informó sobre la detención de Lara junto a otras personas por el presunto robo a un local.

Luego de que fue procesado, le dictaron prisión preventiva; su defensa apeló la medida y el juez de la causa le permitió defenderse del caso en libertad.