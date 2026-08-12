Oswaldo Almeida, de 83 años, desapareció en Cotocollao, al norte de Quito

Oswaldo Almeida, de 83 años, desapareció en Cotollao, al norte de Quito.

La Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior activaron la búsqueda de Oswaldo Almeida Cervantes.

El adulto mayor de 83 años fue reportado como desaparecido desde el pasado miércoles 12 de agosto de 2026 .

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, Almeida Cervantes fue visto por última vez en el sector de Cotocollao, al norte de la capital.

Características particulares

Para facilitar su localización e identificación por parte de la ciudadanía, se difundieron sus datos fisonómicos clave:

Nombre completo: Oswaldo Almeida Cervantes.

Oswaldo Almeida Cervantes. Edad: 83 años (nacido el 15 de noviembre de 1942).

83 años (nacido el 15 de noviembre de 1942). Nacionalidad: Ecuatoriana.

Ecuatoriana. Estatura: 1,50 metros (150 centímetros).

1,50 metros (150 centímetros). Contextura: Delgada.

Delgada. Ojos: Color verde.

Color verde. Cabello: Canoso.

Canales de contacto

Su familia y las autoridades hacen un llamado urgente a la comunidad para aportar cualquier dato certero que ayude a dar con su parada actual.

Si usted cuenta con información sobre la ubicación de Oswaldo Almeida Cervantes, comuníquese de manera inmediata, gratuita y confidencial a través de los siguientes canales habilitados: