José Arroyo, el único huésped masculino de la nueva cárcel La Roca de Guayaquil

José Arroyo, alcalde de Pujilí, durante su trasladó a la cárcel de máxima seguridad, La Roca, en Guayaquil.

José Arroyo Cabrera, alcalde de Pujilí, es el único huésped masculino en la nueva versión de la cárcel La Roca de Guayaquil, que desde este 7 de abril de 2026 alberga a 61 internas de alta peligrosidad.

Arroyo cumple prisión preventiva por el caso 'Ornato municipal'. En él se investigan adjudicaciones irregulares en su administración municipal por más de USD 300 000.

Bajo la lupa desde 2024

Arroyo llegó a la Alcaldía de Pujilí, cantón perteneciente a la provincia de Cotopaxi, en los comicios seccionales de 2023 con el 63,7% de los votos.

Su administración está bajo la lupa desde 2024, tras acusaciones de liderar una red de corrupción dentro del Cabildo, que en agosto de 2025 terminó con su detención y la de otros funcionarios municipales.

La Fiscalía investiga presuntas adjudicaciones irregulares de contratos por aproximadamente USD 55 000 y USD 254 000 respectivamente, para la adquisición de palmeras y plantas ornamentales, ya sembradas.

Cambio de sexo y críticas de organizaciones

Mientras las primeras alertas salían a la luz pública, Arroyo acudió al Registro Civil y en octubre de 2024, cambió su sexo de hombre a mujer, pero conservó su nombre de pila.

Esto generó críticas de organizaciones trans, que volvieron a escalar, a raíz de su reciente traslado.

Organizaciones como Silueta X, LGBT plus, entre otras, señalaron en un reciente comunicado que este caso es una muestra de la brecha legal.

Señalan que el Registro Civil concedió inmediatamente el cambio de sexo a Arroyo, mientras personas trans en Ecuador esperan meses para el mismo trámite.

¿Por qué terminó en una cárcel de mujeres?

Por el caso en el que se encuentra involucrado, Arroyo recibió prisión preventiva y fue enviado al centro de privación de libertad Quito Femenino en agosto de 2025. Desde el 7 de abril es huésped de La Roca.

El proceso contra Arroyo sigue en etapa preparatoria de juicio y al no existir sentencia en firme, sigue en funciones. Raúl Arroyo Zambrano ejerce como alcalde de Pujilí subrogante.