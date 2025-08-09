Juez dicta prisión preventiva para el Alcalde de Pujilí, por presunto delito de peculado

Alcalde de Pujilí es detenido por la Policía Nacional en el caso Ornato Municipal, 7 de agosto de 2025.

El Alcalde de Pujilí, José Arroyo deberá cumplir con la orden de prisión preventiva, ordenada por un juez de la Sala Anticorrupción de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, según informó la Fiscalía General del Estado, la tarde de este sábado 9 de agosto del 2025.

La orden se dicta dentro del caso 'Ornato Municipal' que investiga un presunto peculado en la adjudicación irregular de obras durante la gestión de Arroyo como burgomaestre de Pujilí, provincia de Cotopaxi.

Caso Ornato Municipal: ¿quién es José Arroyo, alcalde detenido por peculado en Ecuador?

En la audiencia de formulación de cargos, el juez también dictó prisión preventiva para nueve procesados más. Mientras que, para los otros siete investigados se ordenó la prohibición de salir del país y presentaciones periódicas.

Además, "como medidas de carácter real, se dispone la prohibición de enajenar bienes, así como la retención de cuentas de los 17 procesados" en dicha causa, precisó la Fiscalía Fiscalía en el comunicado.

José Arroyo es el alcalde de Pujilí desde 2023. Su detención se registró la madrugada del jueves 7 de agosto del 2025 tras una serie de allanamientos por el caso 'Ornato Municipal'.

La investigación sobre Arroyo empezó hace 11 meses tras denuncias del entonces vicealcalde y otros funcionarios municipales, y luego la Contraloría General del Estado ordenó un examen de auditoría.