Una madre fue detenida en flagrancia tras confesar que asesinó a sus dos hijos menores de edad.

Dos hermanos de 2 años y 10 meses, respectivamente, fueron encontrados sin vida en el interior de una vivienda en Ambato, provincia de Tungurahua. La Policía Nacional investiga el hecho como un presunto doble asesinato ocurrido el lunes 16 de noviembre de 2026.

Las víctimas fueron identificadas como Natanael Isaac e Ilaan Rodrigo. Sus cuerpos fueron hallados sobre una cama, dentro de una habitación de la vivienda familiar, ubicada en el barrio San José de Pinllo, en la parroquia San Bartolomé de Pinllo.

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) informó que la madre de los menores, una mujer de 25 años, fue aprehendida por su presunta participación en el crimen.

Abuela encontró los cuerpos de los dos niños en Ambato

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 15:35 del lunes. Según el reporte policial, la abuela materna ingresó a la habitación de su hija para alimentar a sus nietos, pero encontró que los dos niños no respiraban.

La mujer intentó reanimarlos y, al no obtener respuesta, pidió ayuda a una vecina, quien alertó al ECU 911, según consta en el parte policial.

Personal policial acudió al inmueble y confirmó la presencia de los cuerpos. Durante la inspección preliminar, los agentes no observaron heridas externas visibles.

Los cadáveres fueron trasladados al Centro Forense para las autopsias correspondientes, que permitirán establecer las causas de las muertes.

Madre de los menores confesó el crimen

La investigación preliminar de la Dinased apunta a un posible caso de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con el parte policial, la madre habría reconocido ante su progenitora que causó la muerte de los niños mediante asfixia. Los agentes también reportaron que la mujer realizó manifestaciones espontáneas sobre su presunta participación en el hecho.

La Policía señaló que la sospechosa habría relacionado lo ocurrido con una situación de presunto maltrato familiar y con el temor de que sus hijos atravesaran circunstancias similares.

Estas declaraciones forman parte de las primeras diligencias investigativas y deberán ser examinadas por las autoridades judiciales.

La mujer fue aprehendida en el lugar por los agentes que atendieron la emergencia, ante la presunción de un delito flagrante.

La Dinased realizó el levantamiento de los cuerpos en presencia del fiscal de turno, Lenin Mayorga, durante la tarde del 16 de noviembre.

El caso fue registrado inicialmente como asesinato, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en las que murieron los dos hermanos.

Las pericias forenses serán determinantes para esclarecer lo ocurrido. La responsabilidad penal de la madre deberá establecerse dentro del proceso judicial correspondiente.