Muerte en clínica dental de Quito: ¿Qué es el homicidio culposo y cómo se sanciona?

Caso Luis Alarcón: El artículo 145 del Código Orgánico Integral Penal sanciona la inobservancia del deber objetivo de cuidado, figura con la que se procesará a cuatro profesionales de la salud.

El caso de Luis Alarcón, quien falleció el pasado 2 de abril de 2026 durante un procedimiento odontológico en el norte de Quito, ha puesto en el debate público la figura del homicidio culposo.

La Fiscalía solicitó la formulación de cargos contra cuatro profesionales de la salud: la propietaria del establecimiento, dos odontólogos y una médica anestesióloga.

Definición y sanción del homicidio culposo en Ecuador

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el homicidio culposo está tipificado en el artículo 145 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Este delito sanciona a quien causa la muerte de otra persona sin la intención de hacerlo, pero como resultado de la inobservancia del deber objetivo de cuidado, imprudencia, negligencia o impericia.

La normativa establece penas privativas de libertad para los responsables, evaluando si existió una falla técnica o la falta de idoneidad en el ejercicio profesional.

Los elementos recabados por la Fiscalía

Las investigaciones del Ministerio Público se sustentan en informes periciales y técnicos recabados tras el proceso durante la intervención que incluyó endodoncia, profilaxis e implante dental.

Un insumo clave es el informe de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), el cual señala que la clínica no habría contado con permisos para el uso de sedación ni de anestesia general.

El documento de ACESS también advierte presuntas fallas en el manejo de residuos, falta de autorización para equipos de rayos X y la presencia de medicamentos caducados.

La jueza a cargo del caso Luis Alarcón difirió la audiencia de formulación de cargos contras cuatro personas que son investigadas por un presunto homicidio culposo este martes 10 de noviembre de 2026 en Quito. Cortesía

Pericia toxicológica y experiencia médica

A los hallazgos administrativos se suma la pericia toxicológica practicada a la víctima, la cual reflejó la presencia y concentración en sangre de un químico relacionado con anestesia general.

La Fiscalía indaga si la administración de dicho fármaco produjo el paro cardiorrespiratorio denunciado por los familiares.

De igual manera, se investiga si el personal que intervino en el procedimiento contaba con la experiencia especializada requerida para este tipo de atención.

La postura de la clínica investigada

Por su parte, la defensa de la clínica odontológica afirmó comunicados previos que colaborará con transparencia en las investigaciones judiciales.

El establecimiento sostuvo que el paciente fue evaluado como sano, que se registraron los consentimientos informados y que únicamente se aplicó sedación consciente, descartando el uso de anestesia general.

Asimismo, señaló que el deceso respondió a una "reacción adversa inesperada" y que el personal ejecutó maniobras inmediatas de reanimación.