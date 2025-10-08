Tribunal ratifica la inocencia de Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito

Un Tribunal ratificó este miércoles 8 de octubre de 2025 la inocencia de Sebastián Yunda en un caso de asociación ilícita.

El hijo del exalcalde de Quito era acusado por la Fiscalía por presuntas irregularidades en dos contratos de adquisición de cámaras de videovigilancia por 1,7 millones de dólares.

Sin embargo, no se presentaron suficientes elementos para acusarlo y el Tribunal ratificó su inocencia y la de César Eduardo Y.

La teoría de la Fiscalía apuntaba que Yunda gestionó y vendió terrenos, beneficiando a su círculo cercano.

El exalcalde Jorge Yunda se pronunció en redes sociales a través de un video y confirmó el falló a favor de su hijo.

“No solo intentaron manchar mi nombre, sino también el de mi familia (...). Hoy, nuevamente, los jueces han ratificado la inocencia de mi querido hijo”, dijo Yunda.

También agregó que la única intención detrás de estas acusaciones era "tomarse la alcaldía por asalto". Él es el único alcalde capitalino que ha sido removido del cargo.

Jorge Yunda también fue declarado inocente en un proceso en el que se investigaban presuntas irregularidades en la compra de pruebas de Covid19 unos días atrás.