Interrogatorio, 'suero de la verdad'...; el rol de los acusados por lesa humanidad contra AVC

Se inició el primer juicio por delito de lesa humanidad en Ecuador.

Seis personas son procesadas por delito de lesa humanidad en contra de miembros del grupo Alfaro Vive Carajo. Se trata del primer juicio de esta índole en Ecuador.

La audiencia oral de juzgamiento se instaló en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, la mañana de este miércoles 5 de noviembre de 2025.

Allí la Fisclaía General, con Leonardo Alarcón a la cabeza, detalló cómo se llevó a cabo una operación en la que se violaron derechos humanos.

Según al teoría del Ministerio Público, existió una actuación coordinada de estructuras estatales en contra de civiles tratados como "enemigos internos".

Estos son los procesados y el rol que cumplieron en el crimen, según la teoría de la Fiscalía: