José Serrano está siendo trasladado a la cárcel del Encuentro
El presidente Daniel Noboa anunció que el exministro del Interior José Serrano está siendo trasladado a la cárcel de máxima seguridad del Encuentro.
José Serrano está siendo trasladado a la cárcel del Encuentro.
Daniel Noboa.
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Actualizada:
28 ago 2026 - 19:10
El presidente de Ecuador Daniel Noboa, anunció que José Serrano, exministro del Interior está siendo trasladado a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
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