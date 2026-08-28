Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Judicial

José Serrano está siendo trasladado a la cárcel del Encuentro 

El presidente Daniel Noboa anunció que el exministro del Interior José Serrano está siendo trasladado a la cárcel de máxima seguridad del Encuentro.

José Serrano está siendo trasladado a la cárcel del Encuentro.

Daniel Noboa.

Autor

Melany Oñate

Actualizada:

28 ago 2026 - 19:10

Unirse a Whatsapp

El presidente de Ecuador Daniel Noboa, anunció que José Serrano, exministro del Interior está siendo trasladado a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. 

Noticia en desarrollo. 