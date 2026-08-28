Milan superó a Venezia con presencia de futbolistas ecuatorianos en la Serie A

El delantero portugués del AC Milan, Gonçalo Ramos (n.º 9), marca el primer gol de su equipo durante el partido de la Serie A italiana de fútbol entre el AC Milan y el Venezia FC.

El AC Milan selló una importante victoria tras imponerse por 2-0 ante el Unione Venezia en el Estadio San Siro, en un compromiso correspondiente a la Serie A del fútbol italiano. Más allá del resultado en la tabla de posiciones, el encuentro captó la atención de la afición tricolor por la presencia y participación directa de dos futbolistas ecuatorianos sobre el terreno de juego.

El extremo ecuatoriano John Yeboah saltó al campo de juego como titular y lució el dorsal 10 en la ofensiva del conjunto visitante. Durante los 79 minutos que estuvo en cancha, Yeboah se mostró activo por las bandas, intentando generar desequilibrio en el mano a mano y sirviendo como vía de salida rápida para las transiciones ofensivas del Venezia ante la presión del cuadro local.

Por su parte, el lateral izquierdo Pervis Estupiñán arrancó el compromiso desde el banquillo de suplentes del conjunto rossonero. El estratega milanista decidió darle paso al terreno de juego al minuto 86 para cerrar el carril zurdo y asegurar la solidez defensiva en los instantes finales, dándole al tricolor sus primeros minutos de la jornada en el torneo doméstico.

El trámite del partido se mantuvo sumamente parejo durante la primera mitad, con un Venezia bien replegado en bloque medio que complicó la elaboración del Milan. Los locales dominaron la posesión del balón, pero carecieron de la profundidad necesaria para romper el esquema táctico rival durante los primeros 45 minutos.

La apertura del marcador llegó a los 68 minutos cuando el delantero portugués Gonçalo Ramos logró vencer la resistencia del guardameta visitante con un remate cruzado en el área. El gol desarticuló el planteamiento defensivo del Venezia, obligado a adelantar líneas en búsqueda del empate en el tramo decisivo.

A dos minutos del final reglamentario, una desafortunada jugada terminó en autogol del defensor Redouane Halhal, sellando el 2-0 definitivo en San Siro. Con este resultado, el Milan consolida su arranque positivo en la temporada, mientras que el Venezia buscará corregir errores defensivos de cara a sus próximos compromisos en la liga italiana.