¿Quién es José Serrano, quién es trasladado de EE.UU. a la cárcel del Encuentro?

El exministro José Serrano se fue a Estados Unidos desde 2021.

El exministro del Interior del correísmo, José Serrano, está siendo trasladado desde Estados Unidos hasta la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Así lo anunció el presidente Daniel Noboa, este viernes 28 de agosto de 2026.

José Serrano Salgado es un abogado y político ecuatoriano que permanecía recluido en un centro de detención de migrantes en Misisipi, en Estados Unidos.

Se encontraba en un centro de detención de Miami antes de ser trasladado a Misisipi. El 13 de mayo de 2026 le negaron un pedido de asilo en el país norteamericano.

¿Quién es José Serrano?

José Serrano es señalado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.

La justicia ecuatoriana le ordenó prisión preventiva luego de ser procesado como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.

Él ocupó diferentes cargos públicos en Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa. Fue Ministro del Interior entre 2011 y 2016. luego fue asambleísta y ejerció como presidente de la Asamblea Nacional entre 2017 y 2018.

También se desempeñó como Ministro de Trabajo, Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, así como Ministerio de Minas y Petróleos

El exministro ecuatoriano llegó a Estados Unidos en 2021 con visa de turismo, mientras solicita asilo político. Sin embargo, el 7 de agosto de 2025 fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).